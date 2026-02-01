Advertisement
trendingNow13093412
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026 Income Tax: बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स, ये ट्रिक बचाएगी पैसा

Budget 2026 Income Tax: बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स, ये ट्रिक बचाएगी पैसा

Budget 2026 Income Tax expectation: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट 2026-27 संसद में पेश करेंगी. जब भी बजट की चर्चा होती है, देश के सबसे ब़़े वर्ग की निगाहें इस बात पर टिकी होती है कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी या फिर कस्टम ड्यूटी में कितनी कटौती हो ताकि चीजें सस्ती हो जाए.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 01, 2026, 09:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026 Income Tax: बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स, ये ट्रिक बचाएगी पैसा

Budget 2026 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट 2026-27 संसद में पेश करेंगी. जब भी बजट की चर्चा होती है, देश के सबसे ब़़े वर्ग की निगाहें इस बात पर टिकी होती है कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी या फिर कस्टम ड्यूटी में कितनी कटौती हो ताकि चीजें सस्ती हो जाए. इस बार भी सबको बड़े राहत की उम्मीद है. मिडिल क्लास इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. पिछले बजट 2025 में सरकार ने 87ए के रीबेट के साथ ₹12 लाख तक की इनकम पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया था. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाए. सरकार की ओर से इस इनकम टैक्स में बड़े राहत की उम्मीद नहीं है. सरकार डायरेक्ट टैक्स में बड़ी राहत दे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. आपको भले ही बजट में टैक्स में बड़ी राहत न मिले, लेकिन आप आपको वो ट्रिक बता रहे है, जिसकी मदद से आप 15 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स  फ्री कर सकते हैं.  

 15 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री ?  

पिछले बजट में सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया था. इसके साथ 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 115BAC(1A)(iii) के तहत टैक्स में ये छूट मिलती है. अगर सरकार इस बार टैक्स छूट की सीमा भले न बढ़ाए लेकिन इस ट्रिक को फॉलो कर आप 15 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं.  EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैसे 15 लाख कर के इनकम को कर सकते हैं टैक्स फ्री  
 
अगर आपका एम्प्लॉयर (कंपनी) आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में योगदान करने की सुविधा देता है, तो आप 15 लाख रुपये (14.66 लाख रुपये) तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर सकते हैं. अब इसका कैलकुलेश समझते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में EPF, NPS जमा पैसे पर सेक्शन 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती है. हालांकि एम्प्लॉयर का योगदान बेसिक सैलरी और DA के 12% तक टैक्स-फ्री रहता है, लेकिन  यह कुल 7.5 लाख रुपये की सीमा के अंदर होना चाहिए.  

कैसे बचा सकते हैं 15 लाख रुपये तक की कमाई पर पूरी टैक्स  

सालाना सैलरी  14.66 लाख  
बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50 फीसतदी, यानी 7.33 लाख रुपये 
एम्प्लॉयर EPFबेसिक सैलरी का 12% = 87960 रुपये
NPS बेसिक सैलरी का 14% = 102620 रुपये 
स्टैंडर्ड डिडक्शन=75000 रुपये  
कुल सेविंग   1466000- 87960-102620-75000=1200420 रुपये 
इस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम  12.75 लाख रुपये से दायरे  में आ जाएगी और आपकी कमाई टैक्स फ्री हो सकती है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
pm modi punjab visit
पहले पद्मश्री, अब PM मोदी का डेरा सचखंड दौरा; पंजाब क्यों बना सियासत का अखाड़ा?
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
ajit pawar death
अजित का प्लेन 'नोज क्रैश'! तब प्रधानमंत्री को बचाने के लिए पायलटों ने किया था ऐसा?
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
Mamata Banerjee
दिलीप घोष का CM ममता पर हमला- 'SIR रोकने के लिए चुनाव आयुक्त के चक्कर रही हैं सीएम'
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले 500 प्वाइंट से भी ज्यादा गिरा शेयर बाजार
budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: बजट से पहले 500 प्वाइंट से भी ज्यादा गिरा शेयर बाजार
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?