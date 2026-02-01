Budget 2026 Income Tax: बजट में टैक्स राहत मिले न मिले, ₹15 लाख तक सैलरी पर बचा सकते हैं पूरा टैक्स, ये ट्रिक बचाएगी पैसा

Budget 2026 Income Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट 2026-27 संसद में पेश करेंगी. जब भी बजट की चर्चा होती है, देश के सबसे ब़़े वर्ग की निगाहें इस बात पर टिकी होती है कि इनकम टैक्स में कितनी राहत मिलेगी या फिर कस्टम ड्यूटी में कितनी कटौती हो ताकि चीजें सस्ती हो जाए. इस बार भी सबको बड़े राहत की उम्मीद है. मिडिल क्लास इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. पिछले बजट 2025 में सरकार ने 87ए के रीबेट के साथ ₹12 लाख तक की इनकम पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दिया था. अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार इनकम टैक्स की छूट को बढ़ाकर 15 लाख कर दी जाए. सरकार की ओर से इस इनकम टैक्स में बड़े राहत की उम्मीद नहीं है. सरकार डायरेक्ट टैक्स में बड़ी राहत दे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. आपको भले ही बजट में टैक्स में बड़ी राहत न मिले, लेकिन आप आपको वो ट्रिक बता रहे है, जिसकी मदद से आप 15 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं.

15 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री ?

पिछले बजट में सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया था. इसके साथ 75000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 12.75 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो जाती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 115BAC(1A)(iii) के तहत टैक्स में ये छूट मिलती है. अगर सरकार इस बार टैक्स छूट की सीमा भले न बढ़ाए लेकिन इस ट्रिक को फॉलो कर आप 15 लाख रुपये तक के इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं. EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

कैसे 15 लाख कर के इनकम को कर सकते हैं टैक्स फ्री



अगर आपका एम्प्लॉयर (कंपनी) आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में योगदान करने की सुविधा देता है, तो आप 15 लाख रुपये (14.66 लाख रुपये) तक की सैलरी को टैक्स फ्री कर सकते हैं. अब इसका कैलकुलेश समझते हैं. न्यू टैक्स रिजीम में EPF, NPS जमा पैसे पर सेक्शन 80C के तहत कोई छूट नहीं मिलती है. हालांकि एम्प्लॉयर का योगदान बेसिक सैलरी और DA के 12% तक टैक्स-फ्री रहता है, लेकिन यह कुल 7.5 लाख रुपये की सीमा के अंदर होना चाहिए.

कैसे बचा सकते हैं 15 लाख रुपये तक की कमाई पर पूरी टैक्स

सालाना सैलरी 14.66 लाख

बेसिक सैलरी कुल सैलरी का 50 फीसतदी, यानी 7.33 लाख रुपये

एम्प्लॉयर EPFबेसिक सैलरी का 12% = 87960 रुपये

NPS बेसिक सैलरी का 14% = 102620 रुपये

स्टैंडर्ड डिडक्शन=75000 रुपये

कुल सेविंग 1466000- 87960-102620-75000=1200420 रुपये

इस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम 12.75 लाख रुपये से दायरे में आ जाएगी और आपकी कमाई टैक्स फ्री हो सकती है.