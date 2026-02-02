Advertisement
trendingNow13095495
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: आपको लग रहा बजट में कुछ नहीं मिला, पर खर्च होंगे 53.5 लाख करोड़, सबसे ज्यादा किस बात पर सरकार का फोकस

Budget 2026: आपको लग रहा बजट में कुछ नहीं मिला, पर खर्च होंगे 53.5 लाख करोड़, सबसे ज्यादा किस बात पर सरकार का फोकस

  केंद्रीय बजट 2026-27 संतुलित और व्यवहारिक रहा है और इससे मध्यम अवधि में विकास दर को स्थिर रखने में मदद मिलेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 02, 2026, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: आपको लग रहा बजट में कुछ नहीं मिला, पर खर्च होंगे 53.5 लाख करोड़, सबसे ज्यादा किस बात पर सरकार का फोकस

Budget 2026:  केंद्रीय बजट 2026-27 संतुलित और व्यवहारिक रहा है और इससे मध्यम अवधि में विकास दर को स्थिर रखने में मदद मिलेगी. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में पूंजीगत व्यय विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र पर नए सिरे से दिए गए जोर की सराहना की, जो राजकोषीय समेकन के कारण संभव हुआ.  

ब्रोकरेज फर्म ने भारत में डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता की सरहाना की. इससे घरेलू टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी. ब्रोकरेज फर्म ने आगे कहा कि सरकार की रणनीति स्पष्ट तौर पर देश की लंबी अवधि की निर्यात की प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप ही है और निर्यात बढ़ाने पर केंद्रित है.  

ब्रोकरेज फर्म के अनुसार, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में वृद्धि सरकार की डेरिवेटिव ट्रेडिंग की बढ़ती मात्रा के प्रति असुविधा का संकेत है. हालांकि फर्म ने यह भी कहा कि इसका परिणाम पूंजी बाजार के शेयरों और ब्रोकरेज कंपनियों पर नकारात्मक होगा.रिपोर्ट में कहा गया कि पूंजीगत व्यय बढ़ने से बजट सीमेंट और डिफेंस कंपनियों के लिए काफी सकारात्मक रहा. साथ डेटा सेंटर से जुड़े ऐलान के बाद रियल्टी और डेटा सेंटर से जुड़े शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का बजट पेश किया, जिसमें कुल बजट व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपए रखा गया है. राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.3 प्रतिशत पर लक्षित है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 4.4 प्रतिशत से बेहतर है .पूंजीगत व्यय में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 2026-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो हाल के समय में किए गए सबसे बड़े आवंटनों में से एक है और जीडीपी के 4.4 प्रतिशत के बराबर है.
सबसे बड़ी वृद्धि रक्षा क्षेत्र में हुई, जिसके लिए कुल 7.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से 2.31 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं.आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
80 की उम्र में सतारा में गरजा मराठा छत्रप, पवार ने दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
80 की उम्र में सतारा में गरजा मराठा छत्रप, पवार ने दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
पहले चिट्ठी अब मुलाकात! SIR पर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी CM ममता बनर्जी