Black Budget: क्या था 1973 का 'ब्लैक बजट'? जिसने भारत को दाने-दाने का कर दिया थो मोहताज

Black Budget of India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भारत सरकार का नया बजट पेश करेंगी. भारत के बजट इतिहास में हर साल कुछ न कुछ नया जरूर होता है. आजादी के बाद से भारत ने अब तक बजट में कई सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब देश के बजट को ब्लैक बजट का टैग मिला था. 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री यशवंतराव बी. चव्हाण द्वारा पेश किए गए बजट को भारत के आर्थिक इतिहास का Black Budget कहा जाता है.

क्यों मिला ब्लैक बजट का नाम?

उस समय के वित्त मंत्री यशवंतराव बीं. चव्हाण द्वारा पेश किए बजट को ब्लैक बजट का नाम मिलने की वजह यह थी कि उस साल सरकार को 550 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घाटा हुआ था. उस जमान में यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था. इसे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कहते हैं.

क्या होता है राजकोषीय घाटा?

इसे ऐसे समझा जा सकता है- यह सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का अंदर होता है. इसी से पता चलता है कि देश की आर्थिक हालत कैसी है. अगर यह घाटा बहुत ज्यादा तो इसका मतलब गै कि सरकार बहुत ही गहरे संकट में है और उसे अपना काम चलाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है.

क्यों कहा जाता था ब्लैक बजट?

पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध ने भारत की आर्थिक ताकत को तोड़ दिया था और युद्ध के बाद का खर्चा बहुत ज्यादा था. युद्ध के बाद करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए थे और उनके रहने-खाने का पूरा खर्च भारत सरकार को उठाना पड़ा. रक्षा बजट बढ़कर 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था. इस समय फसलें बर्बाद हो गईं और गांवों में खाने का संकट पैदा हो गया.

सरकारी नियंत्रण का किया ऐलान

तत्कालीन सरकार ने कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और तांबा बनाने वाली कंपनियों को सरकारी कब्जे में लेने का फैसला किया. इन कामों के लिए सरकार ने 56 करोड़ रुपए अलग से रखें. सरकार का मानना था कि अगर कोयला खदानें सरकार में हाथ में लगीं तो देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना आसान हो जाएगा.

सूखे और भूखमरी के लिए उठाए बड़े कदम

फसलें बर्बाद होने की वजह से लाखों लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए थे. उनकी मदद के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए सूखा राहत के तौर पर दिए. देश में अनाज खत्म हो रहा था इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशों से 20 लाख टन अनाज मंगाने का फैसला किया. इसे बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे.

बजट 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में Union Budget 2026 पेश करेंगी. भारत के इतिहास में यह शायद पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. बजट भाषण आज सुबह 11:00 बजे शुरू होगा.