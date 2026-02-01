Advertisement
trendingNow13093347
Hindi NewsबिजनेसBlack Budget: क्या था 1973 का ब्लैक बजट? जिसने भारत को दाने-दाने का कर दिया थो मोहताज

Black Budget: क्या था 1973 का 'ब्लैक बजट'? जिसने भारत को दाने-दाने का कर दिया थो मोहताज

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे भारत सरकार का नया बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार 9वां बजट है जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. इसमें देश की तरक्की, नई योजनाओं और विकास के लिए भविष्य के लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Black Budget: क्या था 1973 का 'ब्लैक बजट'? जिसने भारत को दाने-दाने का कर दिया थो मोहताज

Black Budget of India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज भारत सरकार का नया बजट पेश करेंगी. भारत के बजट इतिहास में हर साल कुछ न कुछ नया जरूर होता है. आजादी के बाद से भारत ने अब तक बजट में कई सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय था जब देश के बजट को ब्लैक बजट का टैग मिला था. 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार के वित्त मंत्री यशवंतराव बी. चव्हाण द्वारा पेश किए गए बजट को भारत के आर्थिक इतिहास का Black Budget कहा जाता है. 

क्यों मिला ब्लैक बजट का नाम?
उस समय के वित्त मंत्री यशवंतराव बीं. चव्हाण द्वारा पेश किए बजट को ब्लैक बजट का नाम मिलने की वजह यह थी कि उस साल सरकार को 550 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घाटा हुआ था. उस जमान में यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया था. इसे राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'डिफेंस और इकोनॉमी एक सिक्के के दो पहलू...', GDP का 3% हो भारत का रक्षा बजट; मोदी सरकार से क्या है एक्सपर्ट की डिमांड?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है राजकोषीय घाटा?
इसे ऐसे समझा जा सकता है- यह सरकार की कुल कमाई और उसके कुल खर्च के बीच का अंदर होता है. इसी से पता चलता है कि देश की आर्थिक हालत कैसी है. अगर यह घाटा बहुत ज्यादा तो इसका मतलब गै कि सरकार बहुत ही गहरे संकट में है और उसे अपना काम चलाने के लिए बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है. 

क्यों कहा जाता था ब्लैक बजट?
पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध ने भारत की आर्थिक ताकत को तोड़ दिया था और युद्ध के बाद का खर्चा बहुत ज्यादा था. युद्ध के बाद करीब 1 करोड़ शरणार्थी भारत आए थे और उनके रहने-खाने का पूरा खर्च भारत सरकार को उठाना पड़ा. रक्षा बजट बढ़कर 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था. इस समय फसलें बर्बाद हो गईं और गांवों में खाने का संकट पैदा हो गया. 

सरकारी नियंत्रण का किया ऐलान
तत्कालीन सरकार ने कोयला खदानों, बीमा कंपनियों और तांबा बनाने वाली कंपनियों को सरकारी कब्जे में लेने का फैसला किया. इन कामों के लिए सरकार ने 56 करोड़ रुपए अलग से रखें. सरकार का मानना था कि अगर कोयला खदानें सरकार में हाथ में लगीं तो देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना आसान हो जाएगा. 

सूखे और भूखमरी के लिए उठाए बड़े कदम
फसलें बर्बाद होने की वजह से लाखों लोग दाने-दाने को मोहताज हो गए थे. उनकी मदद के लिए सरकार ने 220 करोड़ रुपए सूखा राहत के तौर पर दिए. देश में अनाज खत्म हो रहा था इसलिए इंदिरा गांधी सरकार ने विदेशों से 20 लाख टन अनाज मंगाने का फैसला किया. इसे बाहर से खरीदने के लिए सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए थे. 

यह भी पढ़ें: EV कार से लेकर फोन, TV हुई थी सस्ती, GST 2.0 के बाद इस बजट में क्या सस्ता, क्या महंगा होने की उम्मीद,सोना-चांदी में क्या होगा बदलाव ?

बजट 2026
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में Union Budget 2026 पेश करेंगी. भारत के इतिहास में यह शायद पहली बार है जब बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. यह निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट है जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है. बजट भाषण आज सुबह 11:00 बजे शुरू होगा. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?