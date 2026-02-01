Union budget 2026 : बजट से पहले सपाट खुला शेयर मार्केट, निफ्टी 25,300 के नीचे

बजट 2026 पेश होने में चंद घंटों का समय बचा है. वित्त मंत्री संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 9वां पूर्ण बजट पेश करेंगी.
Union budget 2026 : बजट 2026 पेश होने में चंद घंटों का समय बचा है. वित्त मंत्री संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 9वां पूर्ण बजट पेश करेंगी. बजट वाले दिन शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई है. सेंसेक्स-निफ्टी मिले-जुले खुले लेकिन उसके बाद इंडेक्स लाल निशान में फिसलते नजर आए. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही में करीब 30 अंकों की गिरावट थी.
शुक्रवार को यूनियन बजट पेश होने से पहले NSE निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स बढ़त के साथ खुले. निफ्टी 50 0.05% बढ़कर 25,333 पर खुला और सेंसेक्स 0.14% बढ़कर 82,388.97 पर खुला. हालांकि, खुलने के कुछ ही मिनटों बाद निफ्टी 0.09% नीचे ट्रेड कर रहा था और सेंसेक्स फ्लैट ट्रेड कर रहा था.
प्री-ओपन में निफ्टी, सेंसेक्स फ्लैट
प्री-ओपन में, NSE निफ्टी 50 13.10 अंक या 0.05% बढ़कर 25,333.75 पर ट्रेड कर रहा था. BSE सेंसेक्स 119.19 अंक बढ़कर 82,388.97 पर था.
मार्केट को बजट 2026 से उम्मीदें हैं. लेकिन कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में बड़ी तेजी ला सकता है. बजट के दिन यानी आज दोनों प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए खुले हैं.
पहले गिरा फिर संभला सोना
शुरुआती कारोबार में सोने MCX में सोने का भाव गिर गया था. अब धीरे-धीरे रिकवर हो रहा है. कुछ देर पहले 10 ग्राम सोने का भाव 1,39,000 रुपये पर आ गया था. अब ये 1.44 लाख पर पहुंच गया है. हालांकि, अब भी सोने की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट है.