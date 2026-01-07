Budget 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स (CCPA) ने बुधवार को संसद के आने वाले बजट सेशन की अहम तारीखों को मंजूरी दे दी. सूत्रों के मुताबिक, संसद कैलेंडर के मुताबिक, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी रविवार को यूनियन बजट 2026-27 पेश करेंगी. ये हाल के समय में पहली बार होगा जब यूनियन बजट रविवार को पेश किया जाएगा.

वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति (CCPA) ने बजट सत्र की तारीखें तय कर दी हैं. सूत्रों के मुताबिक, सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू होगा. अगले दिन यानी 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा और उसके दो दिन बाद केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. हाल के वर्षों में यह पहली बार है जब बजट रविवार को पेश किया जाएगा.

कब-कब शनिवार को पेश किया गया बजट?

इसके साथ ही, सरकार 2017-18 से फरवरी के पहले दिन बजट पेश करने की परंपरा को बनाए रखेगी. ऐसे तीन मौके आए हैं (2015-16 और 2016-17 और 2025-26) जब बजट शनिवार को पेश किया गया था. स्टॉक एक्सचेंजों ने पहले ही संकेत दिया है कि अगर बजट रविवार को पेश किया जाता है तो एक विशेष ट्रेडिंग सेशन चल सकता है.

सीतारमण का लगातार नौवां बजट होगा

FY27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला लगातार नौवां बजट होगा.

भारत के बजट के सफर पर एक नजर

आजाद भारत का पहला बजट

आजादी के बाद भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.

कब बदला समय?

1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में बजट पेश करने का समय सुबह 11 बजे कर दिया ये परंपरा आज भी जारी है.

बजट की तारीख 1 फरवरी की गई

2017 में सरकार ने बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी ताकि संसदीय मंजूरी तेजी से मिल सके और 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही इसे लागू किया जा सके. पहले प्रक्रियात्मक देरी के कारण अक्सर इसे मई या जून तक लागू किया जाता था.

किसने पेश किया सबसे अधिक बजट?

मोरारजी देसाई – 10 बजट (रिकॉर्ड होल्डर): मोरारजी देसाई ने भारत के इतिहास में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश किए हैं. 1959 और 1964 के बीच छह और 1967 और 1969 के बीच चार और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के अधीन काम किया था.

पी. चिदंबरम – 9 बजट पी चिदंबरम ने नौ बजट पेश किए जिसकी शुरुआत 1996 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार के दौरान हुई और बाद में 2004 और 2009 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के तहत कई बजट पेश किए.

प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉ मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री के रूप में काम किया और 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बजट पेश किए. उनका 1991 का बजट भारत में आर्थिक उदारीकरण लाने के लिए ऐतिहासिक माना जाता है.

बजट भाषणों में रिकॉर्ड

सबसे लंबा बजट भाषण: निर्मला सीतारमण के नाम सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड है. 1 फरवरी 2020 को उनका भाषण 2 घंटे और 40 मिनट तक चला था.

सबसे छोटा बजट भाषण: सबसे छोटा बजट भाषण 1977 में हिरुभाई मुल्जीभाई पटेल ने दिया था. जब उनका अंतरिम बजट भाषण सिर्फ 800 शब्दों का था.