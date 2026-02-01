Advertisement
Union Budget 2026: एक-एक पाई का हिसाब, सरकार कैसे कमाती है पैसा, कहां-कहां होता है खर्च?

Union Budget 2026: एक-एक पाई का हिसाब, सरकार कैसे कमाती है पैसा, कहां-कहां होता है खर्च?

केंद्र सरकार अपना पैसा टैक्स, उधार और दूसरी रिसीट्स से जुटाती है. सरकार की कुल कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज और देनदारियों से आता है. यानी सरकार बाजार से उधार लेकर खर्च चलाती है और इस पैसे को इसे राज्यों, ब्याज भुगतान और पेंशन पर खर्च किया जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:13 PM IST
Union Budget 2026: एक-एक पाई का हिसाब, सरकार कैसे कमाती है पैसा, कहां-कहां होता है खर्च?

Union Budget 2026 :  साल 2026 का बजट पेश हो गया है. करोड़ो रुपये के ऐलान के बाद हर आम आदमी के मन में एक सवाल उठता है कि ये करोड़ों रुपए आखिर आते कहां से हैं और खर्च होते कहां हैं? बजट सिर्फ सरकारी कागजों में लिखे आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये सीधे हमारी जिंदगी, जेब और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं. टैक्स, आयकर, कस्टम ड्यूटी, और अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लिए ये पैसा सरकार के पास कहां से आता है और फिर इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, और सामाजिक कल्याण जैसी प्राथमिकताओं में खर्च किया जाता है. हर निर्णय का असर आम आदमी पर पड़ता है किसान या मिडिल क्लास सब पर इसका सीधा प्रभाव होता है. इसलिए ये जानना जरूरी है कि बजट में क्या बदलाव हुए हैं. कौन सी नई नीतियां लागू हो रही हैं और आपकी जेब पर इसका असर कितना होगा?

रुपया कहां से आता है?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए सालाना बजट पेश किया. ये उनका लगातार नौवां बजट था. वित्त मंत्री ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का प्रस्ताव दिया. निर्मला सीतारमण ने इस बात की भी जानकारी दी कि रुपया कहां से आता है और कहां खर्च किया जाता है. केंद्र सरकार अपना पैसा टैक्स, उधार और दूसरी रिसीट्स से जुटाती है. बजट के मुताबिक, FY27 में रुपये का सबसे बड़ा हिस्सा उधार और दूसरी देनदारियों से आने वाला है. ये कुल बजट का 24 प्रतिशत होता है. ये सरकार के खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज और कर्ज के दूसरे सोर्स पर लगातार निर्भरता को दिखाता है.

इनकम टैक्स

इनकम टैक्स से 21 परसेंट का कंट्रीब्यूशन होता है. इसमें सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से होने वाली कमाई भी शामिल होती है. कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे पर दिए जाने वाले कॉर्पोरेशन टैक्स से सरकार की कमाई में 18 परसेंट और जुड़ जाएगा.

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) और दूसरे छोटे टैक्स मिलकर रुपये का 15 परसेंट हिस्सा रहता है. नॉन-टैक्स रेवेन्यू जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड, इंटरेस्ट से मिली रकम, लाइसेंस फीस और सर्विस चार्ज 10 परसेंट का योगदान देते हैं.

एक्साइज ड्यूटी

पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगने वाली यूनियन एक्साइज ड्यूटी से लगभग 6 परसेंट हिस्सा मिलने की उम्मीद है. जबकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी से 4 परसेंट मिलेगा. एक छोटा हिस्सा 2 परसेंट डिसइन्वेस्टमेंट और लोन की रिकवरी जैसे नॉन-डेट कैपिटल रिसिप्ट से आएगा.

fallback

कहां खर्च किया जाता है रुपया ?

खर्च के मामले में हर रुपये का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को ट्रांसफर किया जाएगा या फिक्स्ड कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. सबसे बड़ा हिस्सा 22 प्रतिशत फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक, केंद्र सरकार टैक्स से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा राज्यों को देती है. ताकि वे योजनाएं चला सकें.

सरकार का ब्याज भुगतान पर कुल खर्च 20 प्रतिशत होता है. ये पिछले उधार की लागत को दिखाता है. केंद्रीय योजनाओं में 17 प्रतिशत खर्च होगा और इसमें केंद्र द्वारा पूरी तरह से फंडेड कार्यक्रम शामिल होंगे. इसमें डिफेंस कैप्टल एक्सपेंडिचर और बड़ी सब्सिडी शामिल नहीं हैं. 

fallback

डिफेंस पर खर्च रुपये का 11 प्रतिशत होगा और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल जरूरतें और उपकरण दोनों शामिल होंगे. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जो राज्यों द्वारा चलाई जाती हैं लेकिन केंद्र के साथ मिलकर फंडेड होती हैं) में 8 प्रतिशत खर्च होगा, जबकि फाइनेंस कमीशन अनुदान और अन्य ट्रांसफर 7 प्रतिशत होंगे.  फूड और उर्वरक जैसी चींजों पर बड़ी सब्सिडी पर खर्च 6 प्रतिशत होगा, अन्य खर्च (जिसमें प्रशासनिक लागतें शामिल हैं) उसमें 7 प्रतिशत खर्च होंगे और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए सिविल पेंशन बाकी 2 प्रतिशत खर्च होंगे.

