Advertisement
trendingNow13092593
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: क्या आपका पसंदीदा फोन हो जाएगा महंगा? एक्सपर्ट्स की इस राय ने उड़ाए सबके होश!

Budget 2026: क्या आपका पसंदीदा फोन हो जाएगा महंगा? एक्सपर्ट्स की इस राय ने उड़ाए सबके होश!

Union Budget 2026: Union Budget 2026 को लेकर आम लोगों से लेकर टेक इंडस्ट्री की निगाहें संसद पर हैं. स्मार्टफोन आज हर व्यक्ति की जरूरत बन गया है ऐसे में उनकी कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे लोगों की जेब पर असर डालता है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट 2026-27 के बाद स्मार्टफोन और महंगे हो जाएंगे या सरकार राहत दे सकती है? आइए इस सवाल का जवाब टेक एक्सपर्ट्स से जानते हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget 2026: क्या आपका पसंदीदा फोन हो जाएगा महंगा? एक्सपर्ट्स की इस राय ने उड़ाए सबके होश!

Union Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026 को लेकर पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी हुई हैं. खास तौर पर गैजेट्स के शौकीन और आम यूजर्स यह जानने के लिए काफी उत्सुक हैं कि क्या बजट 2026-27  से नया स्मार्टफोन खरीदना जेब पर भारी पड़ने वाला या बजट के बाद कीमतों में कम होगी? टेक एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के जानकारों की मानें तो स्मार्टफोन की कीमतें कई ग्लोबल और लोकर कारणों के बीच फंसी हुई है. बजट 2026 को लेकर टेक इंडस्ट्री में इस बात की हलचल तेज है कि क्या मोबाइल फोन की कीमतों में बड़ा बदलाव हो सकता है. एक ओर जहां मेमोरी चिप्स की कीमतें 160% तक बढ़ गई हैं तो वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री सरकार से GST कम करने की मांग कर रही है. क्या वित्त मंत्री स्मार्टफोन लवर्स को राहत देंगी या फिर फोन खरीदना अब एक महंगा और महंगा हो जाएगा? आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं...

स्मार्टफोन की कीमतों पर क्यों है खतरा?
इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि दुनियाभर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की बढ़ती मांग ने स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग की लागत में बड़ा बदलाव ला दिया है. AI डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली मेमोरी चिप्स की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई है जिससे इनकी कीमतों में 160% तक बढ़ गई है. इसके साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी ने भी इंपोर्ट ड्यूटी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बड़े स्तर पर प्रभावित किया है.

बजट 2026-27 से क्या हैं उम्मीदें?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी होगी या नहीं यह पूरी तरह बजट में होने वाली घोषणाओं पर ही तय करेगा. टेक जगत की सरकार से कुछ खास मांगें इस प्रकार हैं-

Add Zee News as a Preferred Source

GST में कटौती
एक्सपर्ट योगेश ब्रार के मुताबिक स्मार्टफोन पर लगने वाले 18% GST को कमकर 12% करना समय की मांग है. इससे बढ़ती लागत का बोझ यूजर्स पर नहीं पड़ेगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि AI डेटा सेंटर की डिमांड के कारण मेमोरी कंपोनेंट्स की ग्लोबल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, कुछ मेमोरी की कीमतें 160% से ज्यादा बढ़ गई हैं. यह AI टैक्स स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतों में काफी ज्यादा बढ़ोत्तरी कर सकती है जिसका असर यूजर्स पर पड़ेगा. ऐसे में कंपनियों की डिजिटल रफ्तार को बनाए रखने के लिए GST में बदलाव की जरूरत है. ताकि यूजर्स पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ न पड़े.

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग 
अभी भारत में ज्यादातर फोन बनने लगे हैं यानी भारत में फोन असेंबल हो रहे हैं. इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में बैटरी, कैमरा मॉड्यूल और PCB यानी सर्किट बोर्ड जैसे पार्ट्स को भारत में बनाने के लिए खास इंसेंटिव (PLI) मिलने चाहिए.

5G पर फोकस
टेक जगत के जानकारों को उम्मीद है कि 20,000 रुपये से कम के 5G फोन पर टैक्स राहत मिल सकती है इसके पीछे का कारण है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 5G अपना सकें.

ये भी पढ़ेंः  जान गए ये 10 शब्द तो समझ लेंगे निर्मला सीतारमण के बजट का पूरा मतलब

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक अगर सरकार ने टैक्स में राहत नहीं दी और घरेलू स्तर पर पार्ट्स बनाने के लिए सब्सिडी नहीं बढ़ाई तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों पर डाल सकती हैं. जिससे फरवरी में स्मार्टफोन की कीमतों में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. जिसका असर सीधा यूजर्स की जेब पर पड़ेगा. Ai प्लस स्मार्टफोन के CEO और NxtQuantum Shift Technologies के फाउंडर मिस्टर माधव शेठ कहते हैं कि 1 फरवरी के बाद स्मार्टफोन महंगे होंगे या नहीं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि यूनियन बजट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को कैसे देखता है.  उनका मानना है कि AI-इनेबल्ड स्मार्टफोन ज्यादा महंगे होते जा रहे हैं और अगर हम इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर रहेंगे तो आखिरकार कीमत का दबाव यूजर्स पर पड़ेगा, उन्हें ज्यादा कीमत देकर फोन खरीदना पड़ेगा.

 

ये भी पढे़ंः क्या रेलवे किराए में मिलेगी 50% तक की छूट? जानिए बजट से क्या हैं उम्मीदें 

 
About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Navjot Kaur Sidhu Quits Congress
नवजोत सिद्धू ने छोड़ी कांग्रेस, बोलीं- पार्टी में काबिल लोगों की कद्र नहीं
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
Union Budget 2026
Budget 2026 Nirmala Sitharaman Live: किसान और चुनावी राज्यों के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान, निर्मला सीतारमण के बही खाते पर देश की नजर
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
Weather
IMD के मुताबिक जनवरी में 31.5% कम बारिश हुई, तापमान रहा गर्म, जानिए फरवरी का हाल
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
Stray dogs
कुत्ते ने महिला को 30 सेकेंड तक नोचा, चेहरे पर आए 50 टांके; बचाने वाले पर भी हमला
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
Piyush Goyal
भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड पर बोले पीयूष गोयल, कहा- 'बहुत जल्द होगी मजबूत ट्रेड डील'
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
DNA
45 साल में सोना-चांदी के दाम में हुई सबसे बड़ी गिरावट; बुलबुला फूटा या मुनाफावसूली?
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
Pakistan
लश्कर-जैश-ISI के बाद PAK की नई साजिश, कश्मीर में मुस्लिम जांबाज फोर्स कैसे एक्टिव?
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
India Arab Meeting
भारत पर भरोसा, PAK पर शक; अरब देशों ने साफ कर दिया किसके साथ खड़ा मुस्लिम वर्ल्ड
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
Bengaluru
DNA: 9 हजार करोड़ की संपत्ति, दुनिया की महंगी गाड़ियों... फिर क्यों कर ली आत्महत्या?
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?
Congress News In Hindi
हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान?