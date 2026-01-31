Advertisement
Hindi NewsबिजनेसBudget 2026: वित्त मंत्री उधर संसद पेश करेंगी बजट, इधर आपके मोबाइल पर आ जाएगा पूरा ब्यौरा; बस करना होगा यह काम

Budget 2026: वित्त मंत्री उधर संसद पेश करेंगी बजट, इधर आपके मोबाइल पर आ जाएगा पूरा ब्यौरा; बस करना होगा यह काम

Union Budget App:  बजट पेश होते ही इसके सभी दस्तावेज "यूनियन बजट मोबाइल ऐप" पर उपलब्ध होंगे. इससे सांसदों और आम जनता को डिजिटल माध्यम से बजट दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्राप्त होती है. यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 31, 2026, 11:07 PM IST
Budget 2026: वित्त मंत्री उधर संसद पेश करेंगी बजट, इधर आपके मोबाइल पर आ जाएगा पूरा ब्यौरा; बस करना होगा यह काम

Union Budget App: मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. वे सुबह 11 बजे संसद के लोकसभा में देश का बजट भाषण पढ़ेंगी. वहीं, उनके बजट भाषण के कुछ ही देर बाद आपके मोबाइल फोन पर उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा. बस आपको इसके लिए एक खास काम करना होगा. जी हां, कई लोग ऐसे हैं, जिन्हों पहले से ही अपने मोबाइल फोन में यूनियन बजट ऐप (Union Budget App) को डाउनलोड कर रखा है. कई ऐसे भी हैं, जो डाउनलोड करने वाले हैं. 

यहां खास बात ध्यान देने वाली यह है कि अगर आपको वित्त मंत्री सीतारमण का पूरा बजट भाषण अपने मोबाइल फोन में चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने फोन में Union Budget App को डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आप आधिकारिक रूप से इस आधिकारिक दस्तावेज को पढ़ सकेंगे और डाउनलोड भी कर सकेंगे. इतना ही नहीं, आप इस ऐप के अलावा आधिकारिक बजट वेबसाइट पर भी जाकर बजट भाषण को पढ़ और डाउनलोड कर सकते हैं. वहां से आप आजादी से लेकर अभी तक के सारे बजट भाषण को भी पढ़, देख या डाउनलोड कर सकते हैं. अब आइए जानते हैं इसकी आसान प्रक्रिया क्या है.

Union Budget App को ऐसे करें डाउनलोड

सबसे पहले हम यहां बात एंड्रॉइड यूजर के लिए कर रहे हैं कि आप अपने मोबाइल या स्मॉर्टफोन में प्ले स्टोर से Union Budget App को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं.
आपको Union Budget App को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) में जाना है. 
उसके बाद आप Union Budget App को सर्च करें. 
उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर Union Budget App दिखेगा.
आप अब इस Union Budget App को डाउनलोड कर सकते हैं.

अब हम बात करेंगे आईफोन यूज करने वाले iOS (आईओएस) यूजर के लिए कि आप ऐप स्टोर से कैसे Union Budget App को डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले आपको अपने आईफोन के ऐप स्टोर (App Store) में जाना है. 
उसके बाद आप सर्च में जाकर Union Budget App को सर्च करें. 
अब आपको डाउनलोड की साइन (नीचे की ओर तीर) पर क्लिक करना है.
उसके बाद आपके मोबाइल में Union Budget App डाउनलोड हो जाएगा. 

ऐसे करें बजट भाषण को डाउनलोड

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/ पर जाना है. 
उसके बाद आप होमपेज पर 'Previous Budget Speeches' पर क्लिक करेंगे. 
उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आजादी से यानी कि वर्ष 1947 से लेकर अभी तक के सभी बजट भाषणों की जानकारी PDF फॉर्म में दिखेगी. 
अब आप इनमें से किसी भी वर्ष/वित्त वर्ष के बजट भाषण को देख सकते हैं.
इतना ही नहीं आप इन्हें अपने सिस्टम या मोबाइल फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं.

यूनियन बजट मोबाइल ऐप
बजट पेश होते ही इसके सभी दस्तावेज "यूनियन बजट मोबाइल ऐप" पर उपलब्ध होंगे. इससे सांसदों और आम जनता को डिजिटल माध्यम से बजट दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्राप्त होती है. यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है. आप इस ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल ( www.indiabudget.gov.in ) से भी डाउनलोड कर सकते हैं.

