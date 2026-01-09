1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट, 29 जनवरी को आएगा आर्थिक सर्वे, जानें बजट सेशन की पूरी डिटेल

Advertisement
संसद का बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है और संसद के दोनों सदनों को उनका पारंपरिक संबोधन सेशन के पहले दिन होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 09:13 PM IST
Union Budget 2026 : संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू होगा. इस साल केंद्रीय बजट 2026 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. ये जानकारी संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा शुक्रवार यानी 9 जनवरी को जारी एक नोट में दी गई है. इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. रविवार को 26 साल बाद बजट पेश होगा. संसद का बजट सेशन 28 जनवरी को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है और संसद के दोनों सदनों को उनका पारंपरिक संबोधन सेशन के पहले दिन होगा.

आर्थिक सर्वेक्षण (जो बजट दस्तावेज से पहले आता है) मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन 29 जनवरी को पेश करेंगे. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने X पोस्ट में कहा कि भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों को बुलाने की मंजूरी दे दी है. सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा.

बजट शेड्यूल

बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को शुरू होगा और 2 अप्रैल 2026 तक चलेगा. बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी 2026 को खत्म होगा. संसद दूसरे चरण के लिए 9 मार्च 2026 को फिर से बैठेगी. सरकार 29 जनवरी 2026 को आर्थिक सर्वे 2025-26 पेश करेगी और केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करेंगी. जबकि यह आज़ादी के बाद देश का 88वां बजट होगा. पहले बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था. लेकिन 2017 से इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है. ऐसा इसलिए है ताकि बजट के प्रस्तावों को अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू किया जा सके. बजट आमतौर पर लोकसभा में सुबह 11 बजे पेश किया जाता है.

किसने पेश किया सबसे अधिक बजट?

मोरारजी देसाई – 10 बजट (रिकॉर्ड होल्डर): मोरारजी देसाई ने भारत के इतिहास में सबसे अधिक केंद्रीय बजट पेश किए हैं. 1959 और 1964 के बीच छह और 1967 और 1969 के बीच चार और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के अधीन काम किया था.

पी. चिदंबरम – 9 बजट पी चिदंबरम ने नौ बजट पेश किए जिसकी शुरुआत 1996 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार के दौरान हुई और बाद में 2004 और 2009 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के तहत कई बजट पेश किए.

प्रधानमंत्री बनने से पहले डॉ मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में  वित्त मंत्री के रूप में काम किया और 1991 से 1995 के बीच लगातार पांच बजट पेश किए. उनका 1991 का बजट भारत में आर्थिक उदारीकरण लाने के लिए ऐतिहासिक माना जाता है.

