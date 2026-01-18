Budget 2026 : 1997-98 का ड्रीम बजट, कैसे पी चिदंबरम ने बदली भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा?

Dream Budget : 1997-98 के केंद्रीय बजट का भारत के आर्थिक इतिहास में एक खास स्थान है. 28 फरवरी 1997 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा पेश किए गए बजट को 'ड्रीम बजट' के नाम से जाना जाता है. ऐसे समय में जब भारतीय अर्थव्यवस्था नई गति की तलाश में थी. इस बजट में टैक्स सुधार जबरदस्त तरीके से हुए थी. ये बजट प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था.

कौन से बड़े बदलाव पेश किए?

1997-98 के बजट को जो बात अलग बनाती थी, वो थी इसकी स्पष्ट सोच. कम टैक्स से अधिक लोग नियमों का पालन करेंगे और राजस्व में मजबूत ग्रोथ होगी. इसी विश्वास पर काम करते हुए चिदंबरम ने ऐसे बड़े बदलाव पेश किए जिन्हें उस समय क्रांतिकारी माना गया था.

क्या-क्या हुआ था ऐलान?

व्यक्तिगत टैक्स दरों में तेजी से कमी की गई, जिससे व्यक्तियों के लिए टैक्स देना आसान हो गया और अधिक लोगों को टैक्स सिस्टम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया था. कॉर्पोरेट टैक्स दरों में भी कटौती की गई और व्यापार के माहौल को बेहतर बनाने और निवेश आकर्षित करने के लिए सरचार्ज हटा दिए गए थे.

काले धन को सिस्टम में लाया गया था

साल 1997 के बजट की सबसे अधिक चर्चित लेकिन प्रभावशाली विशेषताओं में से एक कालेधन को सामने लाने के लिए वॉलंटियरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम भी लॉन्च हुई थी. इसके जरिए खास आर्थिक सुधारों की उम्मीद की गई थी. हालांकि ये बहुत ही विवादास्पद थी. लेकिन बिना हिसाब वाले पैसे को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने और टैक्स बेस का विस्तार करने में सफल रही.

1997 के बजट में उठाए गए बड़े कदम

तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एच. डी. देवेगौड़ा सरकार की ओर से 28 फरवरी 1997 को बजट पेश किया था. इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जो न केवल आम नागरिकों बल्कि विदेशी निवेशकों के लिए भी फायदेमंद रहे.

इनकम टैक्स में बड़ी कटौती: व्यक्तिगत आयकर की दर 40% से घटाकर 30% कर दी गई.

कॉर्पोरेट टैक्स सुधार: कॉर्पोरेट टैक्स से सरचार्ज हटा दिया गया और टैक्स रेट में कटौती की गई.

कस्टम ड्यूटी में कमी: आयात शुल्क पर कई बदलाव किए गए और कई वस्तुओं की ड्यूटी घटाई गई.

विदेशी निवेशकों के लिए अवसर: भारतीय बाजार में FIIs (Foreign Institutional Investors) की निवेश लिमिट बढ़ाई गई, जिससे भारत में निवेश बढ़ा.

कालेधन पर कड़ा कदम: वॉलंटियरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम लॉन्च की गई, जिससे कालेधन को सामने लाने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिला.

सर्विस सेक्टर में रोजगार: सेवा क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया.

LPG नीति में सुधार: 1991 की LPG (लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन) पॉलिसी को आगे बढ़ाया और उस पर बेहतर काम किया गया.

सरकार की आय में बढ़त: इस बजट के बाद केंद्र सरकार की आयकर संग्रह में वृद्धि हुई; मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इनकम टैक्स से सरकार को 18,700 करोड़ रुपये की आमदनी हुई.