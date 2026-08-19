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Cabinet Decisions: ₹13,000 करोड़ का इंफ्रा बूस्ट, कैबिनेट ने 4 रेलवे लाइन और 1 हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी

Rs 13041 Crore Projects: कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों और अतिरिक्त रेल ट्रैक का निर्माण शामिल है. इसके अलावा बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा को जोड़ने वाला चार लेन का हाईवे भी बनाया जाएगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 19, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 04:11 PM IST
Cabinet Decisions: ₹13,000 करोड़ का इंफ्रा बूस्ट, कैबिनेट ने 4 रेलवे लाइन और 1 हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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