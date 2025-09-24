Railway Productivity Linked Bonus: फेस्‍ट‍िव सीजन शुरू होने से पहले सरकार की तरफ से रेलवे के लाखों कर्मचार‍ियों को खुशखबरी दी गई है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्‍यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैब‍िनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई. इसके अलावा भी कैब‍िनेट की बैठक में कई अहम फैसले ल‍िये गए. एएनआई के अनुसार केंद्रीय कैब‍िनेट ने हर साल की तरह रेलवे कर्मचार‍ियों के ल‍िए 78 द‍िन का प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी ल‍िंक बोनस देने पर सहमत‍ि जताई. सरकार की तरफ से 10.91 लाख रेलवे कर्मचार‍ियों को 1865.68 करोड़ रुपये का बोनस द‍िया जाएगा. इस पैसे के अक्‍टूबर के पहले हफ्ते में आने की उम्‍मीद है.

इस रेलवे लाइन की डबल‍िंग पर होगा काम

कैबि‍नेट की मीट‍िंग के दौरान 10.91 लाख से ज्‍यादा रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के प्रोडक्‍ट‍िव‍िटी ल‍िंक्‍ड बोनस (Productivity Linked Bonus) के लि‍ए मंजूरी दी गई. इसके लि‍ए 1,865.68 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई. इसके अलावा बैठक के दौरान बिहार में बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेलवे लाइन की डबल‍िंग को भी मंजूरी मिली है. इस प्रोजेक्‍ट पर कुल 2,192 करोड़ का खर्च आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

श‍िपब‍िल्‍ड‍िंग पर भी सरकार का फोकस

बिहार में नेशनल हाइवे 139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया सेक्‍शन पर 78.942 किमी लंबी 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई. इस काम को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (Hybrid Annuity Mode) पर क‍िया जाएगा और इसकी लागत 3,822.31 करोड़ रुपये होगी. देश के श‍िपब‍िल्‍ड‍िंग और मैरीटाइम सेक्‍टर (shipbuilding & maritime sector) को बूस्‍ट करने के लि‍ए 69,725 करोड़ रुपये के पैकेज को भी मंजूरी दी गई है.

94,916 करोड़ रुपये खर्च पर बनी सहमत‍ि

कैबि‍नेट की तरफ से मीट‍िंग के दौरान कुल 94,916 करोड़ रुपये के प्रोजेक्‍ट को लेकर मंजूरी दी गई. सीएसआईआर स्‍कीम फॉर कैपेब‍िलिटी ब‍िल्‍ड‍िंग एंड ह्यूमन र‍िसोर्स डेवलपमेंट पर 2277 करोड़ रुपये खर्च क‍िया जाएगा. मेड‍िकल एजुकेशन को बढ़ाने के लि‍ए 15034 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी है. आपको बता दें रेलवे की तरफ से प‍िछले साल भी करीब 11 लाख कर्मचारियों को बोनस द‍िया गया था.

सरकार ने 2 द‍िन पहले जीएसटी कटौती लागू की

सरकार की तरफ से बोनस का ऐलान क‍िये जाने से कर्मचारियों को इकोनॉम‍िक हेल्‍प म‍िलने के साथ ही त्योहारी सीजन में खुशी भी म‍िलेगी. सरकार ने ज‍िस समय बोनस को मंजूरी दी है, यह समय दूसरे ल‍िहाज से भी काफी अहम है. दो द‍िन पहले ही सरकार ने जीएसटी कटौती को लागू क‍िया है. 22 स‍ितंबर से लागू हुई इस कटौती से रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमत में कमी आई है. अब बोनस के बाद फेस्‍ट‍िव सीजन में मांग बढ़ने की भी उम्मीद है.