/मोदी कैबिनेट का मेगा एक्शन! सेमीकंडक्टर, रेलवे, समेत 7 बड़े फैसले; वाराणसी को भी मिला खास तोहफा

Cabinet Decisions : बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.27 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी. इसके साथ ही कैबिनेट ने 62,500 करोड़ रुपये के बजट वाली मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दूसरे चरण को भी मंजूरी प्रदान की है.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक ISM के तहत मंजूर किए गए 12 सेमीकंडक्टर चिप निर्माण और पैकेजिंग प्लांट्स में से तीन ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है. कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग एक बुनियादी उद्योग है. हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी उपकरणों में सेमीकंडक्टर चिप्स की जरूरत होती है. अब इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन के पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया गया है
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के तहत सरकार भारत में रणनीतिक और व्यावसायिक चिप्स के डिजाइन के लिए अनुदान (ग्रांट) और इक्विटी निवेश का मिश्रण उपलब्ध कराएगी. वहीं, सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े उपकरणों, रसायनों, गैसों और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए सरकार 30 प्रतिशत का फ्लैट इंसेंटिव प्रदान करेगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने बहुत सफलता हासिल की है क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी हर यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नेताओं से मिलते हैं. ये एक रणनीतिक इंडस्ट्री है. दुनिया के कई देशों ने इसे पहले ही रणनीतिक इंडस्ट्री घोषित कर दिया है. सेमीकॉन 1.0 के तहत मंजूरी पाए 12 माइक्रोन प्लांट में से तीन प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. यहां से जापान, यूरोप और अमेरिका को फिर से चिप्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि काशी में हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं. काशी में बुनियादी ढांचे के विकास का बहुत काम हुआ है और आज एक अगले स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दो बड़ी मंजूरियां दी गई हैं. आज वरुणा नदी के किनारे पूरा 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है. यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है. इसके साथ ही काशी में गंगा के साथ-साथ एक पूरा छह-लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा. वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मिलकर शहर के ट्रैफिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे.
वरुणा नदी के किनारे NH-31 और वाराणसी रिंग रोड को जोड़ने वाले 43.218 किलोमीटर लंबे 6/4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की कुल लागत 10,998.32 करोड़ रुपये होगी. गंगा नदी के किनारे नेशनल हाईवे-19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46.039 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की कुल लागत 14,447.64 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और लंबे समय से चली आ रही जाम की समस्या का समाधान करना है.
कैबिनेट ने ओडिशा और झारखंड के चार जिलों को कवर करने वाली दो मल्टी-ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 145 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी. इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत करीब 3,907 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा किया जाएगा.
कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति-यूरिया 2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दी है. इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है. ये पहल भारत को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी और घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करेगी.
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी
मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी
यूरिया क्षेत्र के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2026 को मंजूरी
वाराणसी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को मंजूरी
वाराणसी के लिए एक अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी
पारादीप-हरिदासपुर रेलवे लाइन के ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी
डांगोआपोसी-राजखरसवां के बीच चौथी रेलवे लाइन के निर्माण को मंजूरी