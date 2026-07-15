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मोदी कैबिनेट का मेगा एक्शन! सेमीकंडक्टर, रेलवे, समेत 7 बड़े फैसले; वाराणसी को भी मिला खास तोहफा

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार द्वारा अब तक ISM के तहत मंजूर किए गए 12 सेमीकंडक्टर चिप निर्माण और पैकेजिंग प्लांट्स में से तीन ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 15, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:42 PM IST
मोदी कैबिनेट का मेगा एक्शन! सेमीकंडक्टर, रेलवे, समेत 7 बड़े फैसले; वाराणसी को भी मिला खास तोहफा
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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