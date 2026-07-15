/मोदी कैबिनेट का मेगा एक्शन! सेमीकंडक्टर, रेलवे, समेत 7 बड़े फैसले; वाराणसी को भी मिला खास तोहफा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि काशी में हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं. काशी में बुनियादी ढांचे के विकास का बहुत काम हुआ है और आज एक अगले स्तर के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दो बड़ी मंजूरियां दी गई हैं. आज वरुणा नदी के किनारे पूरा 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है. यह बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है. इसके साथ ही काशी में गंगा के साथ-साथ एक पूरा छह-लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा. वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मिलकर शहर के ट्रैफिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे.