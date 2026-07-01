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Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात; दिल्ली को सुरंग, UP को मिला नया हाईवे....जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले?

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने दिल्ली में एनएच-148AE पर 8.1 किलोमीटर लंबी 6-लेन सुरंग और उत्तर प्रदेश में 242 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 01, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:38 PM IST
Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात; दिल्ली को सुरंग, UP को मिला नया हाईवे....जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले?
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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