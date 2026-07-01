/Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट की बड़ी सौगात; दिल्ली को सुरंग, UP को मिला नया हाईवे....जानिए क्या-क्या हुए बड़े फैसले?

सरकार के अनुसार, ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने, माल और यात्रियों की आवाजाही तेज करने, लॉजिस्टिक लागत घटाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी. साथ ही निर्माण के दौरान रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और क्षेत्रीय परिवहन ढांचा मजबूत होगा. कुल मिलाकर, ₹14,115 करोड़ के निवेश से ये दोनों परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और तेज गति वाले परिवहन कॉरिडोर विकसित करने की केंद्र सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलने और यात्रा समय में कमी आने की उम्मीद है.