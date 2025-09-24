लाखों रेलवे कर्मचार‍ियों के ल‍िए खुशखबरी, जल्‍द बोनस का ऐलान करेगी सरकार; श‍िप‍िंग सेक्‍टर को म‍िलेंगे 70000 करोड़!
Festive Bonus: सरकार की तरफ से हर साल रेलवे कर्मचार‍ियों के लिए द‍िवाली के मौके पर बोनस का ऐलान क‍िया जाता है. इस बार भी सूत्रों का दावा है क‍ि सरकार बोनस को लेकर प्‍लान कर रही है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:02 PM IST
Railway Productivity Linked Bonus: फेस्‍ट‍िव सीजन शुरू होने वाला है और हर साल की तरह इस बार भी सरकार लाखों रेलवे कर्मचार‍ियों को खुशखबरी देने का प्‍लान कर रही है. सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रोडक्‍शन से जुड़े बोनस को मंजूरी दे सकता है. बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्र‍िमंडल की मीट‍िंग में रेलवे कर्मचार‍ियों के बोनस के अलावा और भी कई जरूरी फैसले ल‍िये जा सकते हैं. सरकार की तरफ से बोनस का यह पैसा नॉन-गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को दिया जाता है. रेलवे देश के सबसे अहम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की एफ‍िश‍िएंसी और परफारमेंस में योगदान देता है.

11 लाख कर्मचारियों को द‍िया था बोनस

पिछले साल सरकार की तरफ से करीब 11 लाख कर्मचारियों को बोनस द‍िया गया था. सरकार के इस कदम से रेलवे कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ने के साथ ही फेस्‍ट‍िव सीजन के दौरान देशभर में खर्च भी बढ़ा. इस साल भी सरकार की तरफ से इस तरह का कदम उठाने की उम्‍मीद की जा रही है. बोनस कर्मचारियों को इकोनॉम‍िक हेल्‍प देने के साथ ही त्योहारी सीजन में खुशी भी देगा. बोनस की मंजूरी का यह समय भी काफी अहम है. हाल ही में सरकार की तरफ से जीएसटी दरों में कटौती की गई है.

जरूरी सामान की कीमत में कमी आई
22 स‍ितंबर से लागू हुई इस कटौती से रोजमर्रा के जरूरी सामान की कीमत में कमी आई है. इसके साथ ही फेस्‍ट‍िव सीजन में मांग बढ़ने की भी उम्मीद है. रेलवे कर्मचारी भी शहरी और अर्बन एर‍िया में बड़ा कंज्‍यूमर ग्रुप है. कर्मचार‍ियों को म‍िलने वाले बोनस से घरेलू खर्च को बढ़ावा म‍िलेगा. इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और फेस्‍ट‍िव सीजन में सामान की ब‍िक्री में तेजी आ सकती है. इकोनॉम‍िस्‍ट का कहना है क‍ि इस तरह के फेस्‍ट‍िवल बोनस से इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है.

उपभोक्ता खर्च के रुझान पर नजर रख रही सरकार
जानकारों का कहना है महंगाई कम होने, कंज्‍यूमर एक्‍सपेंस को प्रोत्साह‍ित करने वाली पॉल‍िसी के साथ कर्मचारियों के हाथ में आने वाला अतिरिक्त पैसा साल की अंतिम तिमाही में मांग को बनाए रख सकता है. सरकार की तरफ से उपभोक्ता खर्च के रुझान पर नजर रखी जा रही है, ताकि इकोनॉम‍िक डेवलपमेंट और फाइनेंश‍ियल बैलेंस बना रहे. अगर सरकार की तरफ से बोनस को मंजूरी दी जाती है तो लाखों रेलवे कर्मचारियों के परिवारों में द‍िवाली की खुश‍ियां दोगुनी हो जाएंगी.

शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान की संभावना
पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हो रही कैबिनेट मीट‍िंग को लेकर सूत्रों का कहना है क‍ि शिपिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान की संभावना की जा रही है. इसके अलावा कैबिनेट की तरफ से शिपिंग सेक्टर के लिए तीन नई स्कीम को अप्रूव क‍िया जा सकता है, इनका कुल बजट 70,000 करोड़ रुपये होने की उम्‍मीद है. इसके तहत 25,000 करोड़ रुपये की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को मंजूरी मिल सकती है. 25,000 करोड़ रुपये के मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड को मंजूरी मिल सकती है. वहीं 20,000 करोड़ की शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम को भी कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा चुनावी राज्य बिहार के कुछ  हाईवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिलने की उम्‍मीद है. 

