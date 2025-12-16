'मैं खुद पॉल्यूशन का भुक्तभोगी'...दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही लौटने का मन करता है', केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कह दी बड़ी बात

Advertisement
Bharat ki Udan2.0: राजधानी दिल्ली में वायु प्रदुषण के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज एथिक्स, इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर चलता है. इकोलॉजी की बहुत जरूरत है. हम समाज को वायु, ध्वनि प्रदुषण से राहत देंगे तो डेमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा. दिल्ली में जो स्थितियां हैं उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है.

Dec 16, 2025
Bharat ki Udan2.0:  Zee भारत के भारत की उड़ान 2.0 के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदुषण पर खुलकर बात की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजधानी दिल्ली की हवा को लेकर चिंता जाहिर की है. दिल्ली आने से पहले मैं वापसी के बारे में प्लान करने लगता हूं. क्योंकि मुझसे ये पॉल्यूशन झेला नहीं जाता है. जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदुषण, परिवहन सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी .

समाधान ढूंढना बहुत जरूरी : नितिन गडकरी

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदुषण के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि समाज एथिक्स, इकोनॉमी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर चलता है. इकोलॉजी की बहुत जरूरत है. हम समाज को वायु, ध्वनि प्रदुषण से राहत देंगे तो डेमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा. दिल्ली में जो स्थितियां हैं उसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है.

फॉसिल फ्यूल्स के कारण 40% वायु प्रदुषण 
 
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 40 प्रतिशत वायु प्रदुषण फॉसिल फ्यूल्स के कारण होता है. उन्होंने कहा कि 11 साल से अल्टरनेटिव फ्यूल की बात कर रहा हूं. मैं एथेनॉल की गाड़ियों को बढ़ावा देने की बात कर रहा हूं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली NCR में डेढ़ लाख करोड़ का काम कर रहे हैं. इससे ट्रैफिक से छुटकारा मिल जाएगा. फ्यूल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि इथेनॉल, बायो फ्यूल , ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, इलेक्ट्रिक इन सभी को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है. 

पराली से बनेगा डांबर 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि पराली से डांबर बनेगा , जिसका इस्तेमाल रोड बनाने में किया गया है. नागपुर में हमने रोड बनाया है. इसका इस्तेमाल सभी को करना चाहिए. उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए प्री कास्ट मैटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जहां-जहां रोड पर मिट्टी है वहां पेड़ लगाना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि बीजिंग में भी यही समस्या थी लेकिन उन्होंने प्रदुषण को काबू किया है. नितिन गडकरी ने कहा कि मैं खुद प्रदुषण का भुक्तभोगी हूं. वायु प्रदुषण के कारण दिल्ली के लोगों की लाइफ कम हो रही है.

 80 लाख टन कचरा रोड में पड़ा

नितिन गडकरी ने कहा कि दिल्ली में चार कचरे की टेकरियां हैं. हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया. 2027 दिसंबर के पहले देश का सॉलिड वेस्ट रोड में डाल देंगे. इससे पॉल्यूशन कम होगा. उन्होंने कहा जब मैं दिल्ली आता हूं तो पहले देख लेता हूं मुझे वापिस कब जाना है. मुझसे ये पॉल्यूशन झेला नहीं जाता है. दिल्ली की मुख्यमंत्री को पॉल्यूशन पर सॉल्यूशन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि अभी मुझसे कल ही उनकी मुलाकात हुई थी. मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं उनको क्या सलाह दूं वो  प्रदूषण को लेकर काफी चिंतित हैं. वह कुछ काम करना चाहती हैं. हम सब मिलकर इसके लिए काम कर रहे हैं.  

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

Bharat ki Udan2.0

