ट्रेन है या 'वरदान'... नाम सुनकर सब हैरान, बचाती है हजारों लोगों की जान!
Hindi News

ट्रेन है या 'वरदान'... नाम सुनकर सब हैरान, बचाती है हजारों लोगों की जान!

देश की ट्रेनों में एक ट्रेन ऐसी भी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं. यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, बल्कि हजारों लोगों को जिंदगी की नई उम्मीद भी देती है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:48 PM IST
ट्रेन है या 'वरदान'... नाम सुनकर सब हैरान, बचाती है हजारों लोगों की जान!

भारत में ट्रेन को सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि जीवन की एक अहम कड़ी माना जाता है. हमारे देश की ट्रेनों में एक ऐसी भी ट्रेन है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा और भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ती हैं. काफी सारे लोग इस ट्रेन को सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि वरदान भी मानते हैं. इसका नाम सुनकर जहां एक ओर लोग हैरान हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह हजारों लोगों की जान बचाने का जरिया बनती है. यह ट्रेन हर रोज उन मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक उम्मीद बनकर दौड़ती है, जो गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के लिए मीलों का सफर तय करते हैं.

हम जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं, उसे कोई ‘कैंसर एक्सप्रेस’ कहता है, तो कोई ‘जीवन की राह’ मानता है. यह ट्रेन न सिर्फ यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, बल्कि हजारों लोगों को जिंदगी की नई उम्मीद भी देती है. अपने गंतव्य तक पहुंचते-पहुंचते यह ट्रेन सिर्फ रेल पटरियों पर नहीं दौड़ती, बल्कि अनगिनत दुआओं और आशीर्वाद के साथ सफर तय करती है.

कहां चलती है ये ट्रेन
यह खास ट्रेन असल में अबोहर-जोधपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 54703) है, जो पंजाब के बठिंडा से राजस्थान के बीकानेर तक चलती है. बीकानेर में स्थित आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तक पहुंचने के लिए यह ट्रेन हजारों मरीजों और उनके परिजनों की जीवनरेखा मानी जाती है. इसी वजह से इसे प्यार और दर्द भरे अंदाज में ‘कैंसर एक्सप्रेस’ कहा जाता है.

कैंसर मरीज
पंजाब, खासकर मालवा बेल्ट में लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहां के किसानों द्वारा कीटनाशकों के ज्यादा इस्तेमाल, भूजल में कैमिकल की मिलावट और कुछ लाइफस्टाइल संबंधी दिक्कतों से कैंसर के मामले तेजी से बढ़े हैं. इलाज के लिए लोग अक्सर बीकानेर का रुख करते हैं, क्योंकि यहां सरकारी अस्पताल में सस्ती और बेहतर सुविधा उपलब्ध है.

सैकड़ों कैंसर मरीज करते हैं यात्रा
‘कैंसर एक्सप्रेस’ रोजाना सैकड़ों मरीजों और उनके परिजनों को लेकर सफर करती है. किसी के लिए यह ट्रेन आखिरी उम्मीद होती है, तो किसी के लिए नए जीवन की शुरुआत. यात्रियों की कहानियां सुनकर मन भर आता है. कोई अपनी मां को कीमोथेरेपी के लिए ला रहा है, तो कोई अपने बच्चे की सर्जरी के लिए.

कैंसर का इलाज
कैंसर का इलाज बेहद महंगा हो सकता है. एक ऑपरेशन की लागत 1 लाख से लेकर 6 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. ऐसे में सरकारी योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी कोष, जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक मदद देती हैं. लेकिन फिर भी, इलाज की राह लंबी और कठिन होती है.

