ईरान जंग के बीच UAE का बड़ा फैसला; इस तारीख से OPEC से अलग होने का किया ऐलान, जानिए ग्लोबल ऑयल मार्केट पर क्या होगा असर?

UAE ने कहा कि वह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता रहेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब UAE और सऊदी अरब के बीच कई आर्थिक मुद्दों को लेकर मतभेद बढ़े हैं.
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UAE leaves OPEC and OPEC+ : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह 1 मई से तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC से बाहर हो जाएगा. UAE ने यह घोषणा अपनी सरकारी समाचार एजेंसी WAM के जरिए की. UAE ने बयान में कहा कि यह फैसला देश की दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक सोच को दर्शाता है. साथ ही यह उसके बदलते घरेलू ऊर्जा उत्पादन में तेज निवेश की नीति का हिस्सा है.
ग्लोबल ऑयल मार्केट पर क्या होगा असर?
UAE ने कहा कि वह वैश्विक ऊर्जा बाजार में भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका निभाता रहेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब UAE और सऊदी अरब के बीच कई आर्थिक मुद्दों को लेकर मतभेद बढ़े हैं. इसके अलावा यमन युद्ध और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को लेकर भी दोनों देशों के बीच तनाव देखा गया है. UAE के इस कदम का असर वैश्विक तेल बाजार और OPEC की ताकत पर पड़ सकता है.
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UAE ने 1967 में ओपेक ज्वाइन किया था
ईरान युद्ध अब नौवें हफ्ते में पहुंच चुका है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद पड़ा है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं. UAE ने 1967 में ओपेक ज्वाइन किया था. लेकिन उत्पादन कोटा को लेकर सऊदी अरब के साथ तनाव कई वर्षों से बढ़ रहा था. OPEC+ समझौते के तहत यूएई को लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन सीमा में रखा गया था, जबकि उसकी क्षमता 40 लाख बैरल प्रतिदिन से अधिक है. ADNOC 2027 तक उत्पादन क्षमता 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक ले जाना चाहती है और यह लक्ष्य ऐसे कोटा सिस्टम के साथ मेल नहीं खाता, जो बाजार को किसी और नजरिए से तय करता हो.