700 गाड़ियां, 8 प्राइवेट प्लेन, ₹4000 करोड़ का महल...जानिए कितने अमीर हैं UAE के प्रेसिडेंट?

UAE presidents net worth in 2025 :संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सबसे अमीर रॉयल में से एक हैं. इन्हें एमबीजेड (MBZ) के नाम से भी जाना जाता है. अल नाहयान (Al Nahyan) परिवार को दुनिया का सबसे अमीर परिवार माना जाता है. MBZ की दौलत में शाही विरासत, तेल से होने वाली कमाई और प्राइवेट होल्डिंग्स शामिल हैं. वहीं, उनके परिवार के पास भी काफी पर्सनल एसेट्स हैं. उनकी पर्सनल दौलत लगभग $30 बिलियन है. उनके इन्वेस्टमेंट में बैंकिंग, एनर्जी, रियल एस्टेट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट शामिल हैं वो UAE के सबसे बड़े प्राइवेट जमीन मालिकों में से एक हैं.

दुनिया का सबसे अमीर शाही परिवार

ब्लूमबर्ग ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को दुनिया का सबसे अमीर शाही परिवार बताया है, जिसकी कुल संपत्ति $300 बिलियन से ज्यादा है. MBZ ने अबू धाबी की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया है. उन्होंने मसदर सिटी (एक रिन्यूएबल एनर्जी हब) शुरू किया है. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफी इन्वेस्ट किया है. राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एमिरेट्स ग्लोबल एल्युमिनियम जैसे वेंचर्स और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जरिए अबू धाबी की ग्लोबल इकॉनमिक मौजूदगी को भी मजबूत किया है.

UAE के प्रेसिडेंट का शुरूआती जीवन

1961 में अल ऐन में जन्मे MBZ, UAE के फाउंडिंग प्रेसिडेंट शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान और शेखा फातिमा बिन्त मुबारक के तीसरे बेटे हैं. उन्होंने UK में रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में आर्मर्ड वॉरफेयर, फ्लाइट और टैक्टिक्स की ट्रेनिंग ली. UAE लौटने पर वे मिलिट्री रैंक में आगे बढ़े और UAE आर्म्ड फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ बने. उन्होंने मॉडर्नाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन को देखा. 2004 में अपने पिता की मौत के बाद MBZ अबू धाबी के क्राउन प्रिंस बने और मई 2022 में सौतेले भाई शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के गुजरने के बाद उन्हें UAE का प्रेसिडेंट और अबू धाबी का रूलर चुना गया, जिससे फेडरेशन के अंदर अबू धाबी की लीडरशिप मजबूत हुई और देश के घरेलू और इंटरनेशनल एजेंडा को गाइड किया.

4 हजार करोड़ रुपये का महल

राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की संपत्तियों में राष्ट्रपति महल भी शामिल है. अबू धाबी में 3.80 लाख वर्ग मीटर में फैले महल की कीमत 475 मिलियन डॉलर (करीब 4 हजार करोड़ रुपये) है. अल नाहयान परिवार के पास विमानों का एक बड़ा बेड़ा भी है. इसमें 8 निजी जेट विमान, एयरबस A320-200 और तीन बोइंग 787-9 शामिल हैं.