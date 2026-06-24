वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने हाल के महीनों में वार्ता टीमों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर ध्यान दिया और लगातार तकनीकी तथा मंत्री स्तर की बैठकों से बनी गति का स्वागत किया. बातचीत का मुख्य फोकस एक अंतरिम समझौते को पूरा करने के रास्तों पर रहा. दोनों देशों ने कहा कि वे वैश्विक व्यापार में बदलते हालात के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बयान में यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि चल रही वार्ताएं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगी.