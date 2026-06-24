India-US Trade Deal : अमेरिका और भारत (India-US) ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (Bilateral Trade Agreement- BTA) पर बातचीत की प्रगति की समीक्षा की है. इसमें दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज होने और एक अंतरिम समझौते को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई है. ये आगे चलकर व्यापक व्यापार समझौते की दिशा में एक अहम कदम होगा.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को नई दिल्ली की तीन दिवसीय यात्रा पूरी की, जहां उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ कई दौर की बातचीत की.
वाणिज्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक, दोनों पक्षों ने प्रस्तावित समझौते के प्रमुख पहलुओं की व्यापक समीक्षा की मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने हाल के महीनों में वार्ता टीमों द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर ध्यान दिया और लगातार तकनीकी तथा मंत्री स्तर की बैठकों से बनी गति का स्वागत किया. बातचीत का मुख्य फोकस एक अंतरिम समझौते को पूरा करने के रास्तों पर रहा. दोनों देशों ने कहा कि वे वैश्विक व्यापार में बदलते हालात के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. बयान में यह भी कहा गया कि दोनों पक्षों ने विश्वास व्यक्त किया कि चल रही वार्ताएं भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेंगी.
Concluded a series of meetings with @USTradeRep Ambassador Jamieson Greer and his delegation this morning.
We reviewed progress of the ongoing India–U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen our economic partnership.
I appreciate Ambassador Greer’s… pic.twitter.com/FjQ8AWMyYO
— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) June 24, 2026
पीयूष गोयल ने भी एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए दोनों टीमों के प्रयासों की सराहना की.
भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की थी. तब दोनों नेताओं ने 'मिशन 500' की घोषणा की थी, इसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. तब से दोनों देशों के बीच टैरिफ कटौती, बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार और सप्लाई चेन सहयोग जैसे मुद्दों पर कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं.
हालांकि, कृषि, डेयरी बाजार पहुंच, औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ, डिजिटल व्यापार प्रावधान और अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे मुद्दे अभी भी विवाद का विषय बने हुए हैं. भारत ने कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को खोलने में सावधानी बरती है, जबकि वो टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, लेदर और फार्मा जैसे श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए अधिक बाजार पहुंच चाहता है.
इन चुनौतियों के बावजूद हाल के महीनों में मतभेद कुछ हद तक कम हुए हैं. लेकिन कई अहम मुद्दों पर अभी भी बातचीत जारी है. इससे ये अंतरिम समझौता एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है. पिछले वित्त वर्ष में अमेरिका को भारत का निर्यात 0.92% बढ़कर 87.3 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 15.95% बढ़कर 52.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया. इस दौरान ट्रेड सरप्लस घटकर 34.4 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले वर्ष 40.89 अरब डॉलर था.