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भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के और करीब पहुंचे; Goyal-Greer वार्ता के बाद मिले ये बड़े संकेत

भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन बैठक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की थी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 24, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:04 PM IST
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के और करीब पहुंचे; Goyal-Greer वार्ता के बाद मिले ये बड़े संकेत
Image Credit: X/Social MediaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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