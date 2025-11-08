Advertisement
1200 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, US में दिल्ली से भी बदतर स्थिति, जानिए क्या है पूरा मामला?

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के मुताबिक, अमेरिकी एयरलाइंस ने रोजाना 220 फ्लाइट्स रद्द कीं और डेल्टा एयरलाइंस ने लगभग 170 और साउथवेस्ट ने करीब 100 उड़ानें रद्द कीं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 11:27 AM IST
1200 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल, US में दिल्ली से भी बदतर स्थिति, जानिए क्या है पूरा मामला?

Impact of US government Shutdown : अमेरिका में शुक्रवार को देशव्यापी सरकारी शटडाउन के चलते 1,200 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं हैं, जिससे Thanksgiving जैसी व्यस्त छुट्टियों से पहले यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट FlightAware के मुताबिक, अमेरिकी एयरलाइंस ने रोजाना 220 फ्लाइट्स रद्द कीं और डेल्टा एयरलाइंस ने लगभग 170 और साउथवेस्ट ने करीब 100 उड़ानें रद्द कीं.

सबसे प्रभावित हवाई अड्डों में अटलांटा, न्यूलार्क, डेनवर, शिकागो, ह्यूस्टन और लॉस एंजेलिस शामिल हैं. फिलहाल 94 प्रतिशत उड़ानें समय पर रवाना हो रही हैं, लेकिन बड़े हब पर लंबी कतारें और देरी देखी जा रही हैं. यात्री थैंक्सगिविंग की तैयारियों में परेशान हैं.

न्यूयॉर्क के ला गार्डिया एयरपोर्ट पर एक यात्री वर्नर बुची ने कहा, 'अगर ये स्थिति थैंक्सगिविंग तक चली तो गंभीर हो जाएगी.'  

यह भी पढ़ें : 8 घंटे में बनारस से खजुराहो, नया अनुभव, 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की मिलेगी सौगात

इन एयरपोर्ट्स का है बुरा हाल ?

बोस्टन और न्यूलार्क हवाई अड्डों पर यात्रियों को औसतन दो घंटे से अधिक की देरी का सामना करना पड़ा. जबकि Chicago O'Hare और वॉशिंगटन के रीगन नेशनल हवाई अड्डों पर यात्रियों को एक घंटे से अधिक की देरी का सामना करना पड़ा है.

शटडाउन के कारण अमेरिकी उड़ानें रद्द

शटडाउन के दौरान कई सरकारी कर्मचारी, जिनमें महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के कर्मचारी भी शामिल हैं या तो बिना वेतन के काम कर रहे हैं या घर पर छुट्टी पर हैं और लगभग छह हफ्ते से चल रहे इस संकट के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि फ्लाइट की संख्या में धीरे-धीरे कमी की जा रही है. अभी केवल 4% कटौती की गई है ये अगले हफ्ते 10% तक पहुंच सकती है. एविएशन एनालिटिक्स कंपनी Cirium ने कहा कि अब तक 3% फ्लाइट्स रद्द हुई हैं और 94% समय पर रवाना हुईं हैं.

