सोने-चांदी का ब्रेक फेल, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा Gold, चांदी सालभर में ₹1.33 लाख महंगी हो चुकी, फिलहाल थमने के आसार नहीं !

सोने-चांदी का ब्रेक फेल, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा Gold, चांदी सालभर में ₹1.33 लाख महंगी हो चुकी, फिलहाल थमने के आसार नहीं !

Why Gold Rate-Silver Jumped: सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है. चांदी का भाव अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है. अगर साल 2025 के आंकड़े को देखे तो 10 ग्राम सोना 60 हजार से ज्यादा चढ़ चुका है. हालांकि स्पीड के रेस में चांदी ने बाजी मारी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 24, 2025, 03:10 PM IST
सोने-चांदी का ब्रेक फेल, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहा Gold, चांदी सालभर में ₹1.33 लाख महंगी हो चुकी, फिलहाल थमने के आसार नहीं !

Gold Rate Today: सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है. चांदी का भाव अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है. अगर साल 2025 के आंकड़े को देखे तो 10 ग्राम सोना 60 हजार से ज्यादा चढ़ चुका है. हालांकि स्पीड के रेस में चांदी ने बाजी मारी है. इस साल चांदी की कीमत 1.33 लाख रुपये तक चढ़ चुकी है. 

सोना-चांदी तोड़ रहे रिकॉर्ड 

सोने-चांदी के दाम आज 24 दिसंबर को लगातार तीसरे दिन अपने ऑलटाइम हाई को पार कर चुके हैं. IBJA की रेट लिस्ट देखें तो 10 ग्राम गोल्ड 1,36,635 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 8 हजार तक चढ़कर 2,18,954 रुपए प्रति किलो के ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया.   31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट वाला सोना जो 76,162 प्रति 10 ग्राम का था, वो 1,36,635 रुपए पर पहुंच गया है. जबकि चांदी जो दिसंबर 2024 में 86,017 रुपए पर था, वो अब 2,18,954 रुपए प्रति किलो के भाव को छू चुकी है.  

सोने की कीमत में तेजी की वजह  

सोने की कीमत में ये तेजी लगातार बढ़ रही है. संभावना जताई जा रही है कि ये कीमत फिलहाल थमने का नाम नहीं लेने वाली है. वहीं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के चलते चांदी की कीमत भी बढ़ती रहेगी. डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कटौकी की आशंका के चलते सोने की कीमत में ये तेजी बरकारर रह सकती है. जियोपॉलिटिकल टेंशन ने सोने में निवेश को बढ़ावा दिया है. यही वजह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समेत दुनियाभर के केंद्रीय बैंक जमकर सोने की खरीदारी कर रहे हैं.  सोने की बढ़ती मांग के चलते इसकी कीमत में तेजी आ रही है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

