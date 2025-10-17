दिवाली से पहले UP सरकार का बड़ा तोहफा! कर्मचारियों और पेंशनरों को मिली बड़ी सौगात

Diwali 2025 : दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दे दी है. योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. ये फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है. महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार का कारक बनेगा.

सभी को बधाई!

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की दर 55% को 01 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 58% कर दिया है। महापर्व दीपावली के अवसर पर यह निर्णय लगभग 28 लाख कर्मयोगियों और पेंशनरों के जीवन में संतोष, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाने… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 17, 2025

28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रदेश के सभी 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे.

इससे पहले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले 14.82 लाख राज्य कर्मचारियों के लिए 'बोनस' की घोषणा की थी. इसके लिए राज्य सरकार 1,022 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 30 दिनों के वेतन के आधार पर प्रति कर्मचारी 6,908 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा.

इसके साथ ही, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को दिवाली के अवसर पर लगभग छह लाख राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की.