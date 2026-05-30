यूपी में जनता को 'करंट' लगने की ये हैं दो बड़ी वजहें, 10 फीसदी सरचार्ज पड़ेगा भारी!

यूपी में जनता को महंगाई का तगड़ा झटका लगा है. यूपीपीसीएल ने 10 फीसदी बिजली महंगी कर दी है. बिजली का दाम बढ़ाने की दो वजहें बताई गई हैं.
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एक शायर ने लिखा है- बटुआ रोता है मेरा, देख दाम का मंज़र... अब तो महंगाई सीधे, दिल पर चलाती है खंजर. ये शेर अब उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को रोजाना याद आएगा, क्योंकि प्रदेश में बिजली का बिल बढ़ गया है. गर्मी में बढ़ती डिमांड ने पहले ही बिजली की सप्लाई में कटौती कर दी थी. अब बिजली का बिल का मीटर ऊपर चढ़ गया है.
यूपी में बिजली सप्लाई करने वाली UPPCL यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली बिल में फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है. फ्यूल सरचार्ज में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसे आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं अगर आपने दो हजार रुपए की बिजली यूनिट इस्तेमाल की हैं तो आपके बिल में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी. यानी आपकी बिजली इस्तेमाल करने वाला बिल दो हजार दो सौ रुपए का आएगा. ये बढ़ा हुआ शुल्क जून महीने के बिजली बिल के साथ जोड़ा जाएगा. UPPCL का कहना है कि बिजली उत्पादन और खरीद में आने वाली अतिरिक्त लागत की भरपाई के लिए फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है. इससे पहले फरवरी के महीने में भी 10 प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज लगाया गया था. यानी चार महीनों के अंदर दूसरी बार बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो गई है.
सोचिए, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की थी कि उन्हें बिजली आपूर्ति निरंतर मिले. लगातार हो रहे बिजली कट से निजात मिले, लेकिन बिजली आपूर्ति बढ़ाने की जगह यूपी में बिजली का बिल बढ़ा दिया गया.
फ्यूल सरचार्ज लगाने के पीछे दो बड़ी वजह बताई गई हैं. पहली है बिजली की ज्यादा डिमांड, जिसकी वजह से राज्य को बिजली खरीदनी पड़ रही है. दूसरा बड़ा कारण है ईरान का युद्ध. ईरान के युद्ध की वजह से ईंधन के दाम बढ़े हैं, जिसका असर अब बिजली पर भी पड़ रहा है. यूपी की पावर कॉर्पोरेशन दलील तो दे रही है, लेकिन महंगाई की बिजली गिराये जाने से लोग निराश हैं और आक्रोशित भी.
इस फैसले से सिर्फ आम जनता नहीं, बल्कि कारोबारी भी परेशान हैं. दुकान और कारखाने चलाने वाले कारोबारी कमर्शियल मीटर पर चलते हैं. यानी इनके लिए प्रति यूनिट बिजली का दाम घर में आने वाली सप्लाई से ज्यादा होता है. एक आम दुकानदार पर ये 10 प्रतिशत का सरचार्ज किस तरह फर्क डालेगा, ये भी समझिए.
मान लीजिए एक दुकानदार महीने में 450 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है. 8 रुपए प्रति यूनिट के रेट से अगर 450 यूनिट को गुणा किया जाए तो आंकड़ा बैठता है 3600 रुपए. इस छत्तीस सौ रुपए पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगकर बिजली का दाम बैठेगा 3960 रुपए. यानी तकरीबन 4 हजार रुपए. इस अतिरिक्त लागत को दुकानदार अपनी जेब से तो पूरी नहीं करेगा. वो सामान के दाम बढ़ाएगा. यानी दुकान से सामान खरीदने वाली जनता की जेब पर एक और भार बढ़ेगा.
जनता के पास सवाल पूछने की एक नहीं, बल्कि दो बड़ी वजह हैं. एक तरफ बिजली का बिल बढ़ गया है तो दूसरी तरफ प्रदेश की जनता को बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है. 20 मई के आसपास जब भीषण गर्मी पड़नी शुरु हुई तो बिजली की डिमांड बढ़ी. इस डिमांड का लोड इतना पड़ा कि बिजली की कटौती होनी शुरू हुई जो अब तक जारी है. इस कटौती ने भी प्रदेश की जनता को त्रस्त कर रखा है.
ये स्थिति तब है जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि लोगों के लिए बिजली की सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए. इस नसीहत के बावजूद बिजली की सप्लाई बाधित है. अब तो बिजली के दाम के साथ फ्यूल सरचार्ज भी जोड़ दिया गया है. यानी जनता को दो तरफ से बिजली का करंट लग रहा है.
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