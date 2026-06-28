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UP-RERA का बड़ा एक्शन; 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नोटिस, 15 दिन में जवाब नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

रेगुलेटर ने साफ कहा है कि यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट तय समयसीमा के भीतर जमा करना जरूरी होता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 07:29 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:29 PM IST
UP-RERA का बड़ा एक्शन; 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नोटिस, 15 दिन में जवाब नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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