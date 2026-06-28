/UP-RERA का बड़ा एक्शन; 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को नोटिस, 15 दिन में जवाब नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP-RERA) ने राज्य के 76 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. ये कार्रवाई उन मामलों में की गई है जहां प्रमोटर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनिवार्य वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं की.
रेगुलेटर ने साफ कहा है कि यह नियमों का गंभीर उल्लंघन है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट तय समयसीमा के भीतर जमा करना जरूरी होता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें.
UP-RERA ने सभी डिफॉल्ट करने वाले प्रमोटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के अंदर लंबित ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्हें निर्धारित लेट फीस भी जमा करनी होगी. अगर प्रमोटर्स इस समय सीमा में नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है.
नियमों के अनुसार, लापरवाही करने वाले प्रमोटर्स पर प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा, देरी से रिपोर्ट जमा करने पर अलग से ₹25,000 की पेनल्टी भी लग सकती है. यह प्रावधान रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत लागू हैं, जिसका उद्देश्य बिल्डर सेक्टर में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.
वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह प्रोजेक्ट की वित्तीय स्थिति और प्रगति की असली तस्वीर पेश करती है. इसके जरिए RERA को यह समझने में मदद मिलती है कि प्रोजेक्ट में फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं. इसके अलावा, यह जानकारी घर खरीदारों को भी उपलब्ध होती है, जिससे वे अपने निवेश की स्थिति खुद ट्रैक कर सकते हैं.
UP-RERA ने दोहराया है कि नियमों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी. अथॉरिटी का कहना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भरोसा बनाए रखने के लिए समय पर रिपोर्टिंग और पारदर्शिता बेहद जरूरी है. इस कार्रवाई के बाद बिल्डरों पर दबाव बढ़ गया है कि वे तय समयसीमा में सभी लंबित दस्तावेज और रिपोर्ट्स जमा करें, वरना उन्हें भारी आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.