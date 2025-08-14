IPO in Share Market: अगर आप भी आईपीओ (IPO) में इनवेस्‍टमेंट करने के शौकीन हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, अगले हफ्ते पांच कंपनियां अपने आईपीओ (IPO) लेकर आ रही हैं. ज‍िन कंपन‍ियों की तरफ से आईपीओ लाने का प्‍लान क‍िया जा रहा है उनमें पटेल रिटेल (Patel Retail), विक्रम सोलर (Vikram Solar), जेम एरोमैटिक्स (Gem Aromatics), श्रीजी शिपिंग ग्लोबल (Shreeji Shipping Global) और मंगल इलेक्ट्रिकल (Mangal Electrical) शाम‍िल हैं. ये पांचों कंपन‍ियां कुल म‍िलाकर शेयर बाजार से 3,584 करोड़ जुटाने की कोशिश करेंगी. इनमें से ज्‍यादातर आईपीओ (IPO) 19 अगस्त से 21 अगस्त 2025 के बीच खुलेंगे.

पटेल रिटेल का IPO

पटेल रिटेल का IPO 242.76 करोड़ रुपये का है. इसमें नए शेयर जारी करके 217.21 करोड़ रुपये और पुराने शेयर बेचकर (ऑफर फॉर सेल) 25.55 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. एक शेयर की कीमत 237 से 255 रुपये के बीच तय की गई है. यह IPO 19 अगस्त को ओपन होगा और 21 अगस्त को बंद होगा. इसका शेयर अलॉटमेंट 22 अगस्त के करीब हो सकेगा. शेयर की 26 अगस्त को BSE और NSE पर लिस्टिंग होने की उम्‍मीद है.

यह भी पढ़ें: कल गिरकर आज संभला बाजार, फुल स्पीड से दौड़े ये 5 शेयर, Paytm ने किया मालामाल

विक्रम सोलर का IPO

विक्रम सोलर कंपनी की तरफ से 2,079.37 करोड़ रुपये का IPO लाया जा रहा है. इसमें 1,500 करोड़ के नए शेयर जारी क‍िये जाएंगे और कंपनी के प्रमोटर 579.37 करोड़ के पुराने शेयर बेचेंगे. एक शेयर की कीमत 315 से 332 रुपये के बीच रखी गई है. यह IPO 19 अगस्त को ओपन होगा और 21 अगस्त को बंद हो जाएगा. इसका अलॉटमेंट 22 अगस्त को और ल‍िस्‍ट‍िंग 26 अगस्त को होने की उम्‍मीद है.

जेम एरोमैटिक्स का IPO

जेम एरोमैटिक्स का आईपीओ 451.25 करोड़ रुपये का है. कंपनी नए शेयर जारी करके 175 करोड़ और पुराने शेयर के जर‍िये 276.25 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसके एक शेयर की कीमत 309 रुपये से 325 रुपये के बीच तय की गई है. IPO ओपन होने की तारीख 19 अगस्त है और यह 21 अगस्त को बंद हो जाएगा. इसका शेयर अलॉटमेंट 22 अगस्त को क‍िया जाएगा. इसकी लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी. रिटेल निवेशक कम से कम 46 शेयर का लॉट खरीद सकेंगे, ज‍िसकी कीमत 14,214 रुपये होगी.

यह भी पढ़ें: भारत का सबसे महंगा शेयर, ₹10 से की थी शुरुआत,आज कीमत ₹140635 के पार, गुब्बारे बनाती थी कंपनी

श्रीजी शिपिंग ग्लोबल का आईपीओ

श्रीजी शिपिंग ग्लोबल (Shreeji Shipping Global) की तरफ से 410.71 करोड़ रुपये का IPO लाया जा रहा है. कंपनी की तरफ से नए शेयर जारी करके यह रकम जुटायी जाएगी. एक शेयर की कीमत 240 रुपये से 252 रुपये के बीच रखी गई है. यह IPO 19 अगस्त को खुलेगा और 21 को बंद हो जाएगा. उम्‍मीद की जा रही है क‍ि इसका अलॉटमेंट 22 अगस्त को हो जाएगा और लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी.

मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ

मंगल इलेक्ट्रिकल कंपनी 400 करोड़ का आईपीओ ला रही है. कंपनी यह पूरी रकम नए शेयर जारी करके जुटाएगी. एक शेयर की कीमत 533 से 561 रुपये के बीच रखी गई है. यह IPO 20 अगस्त को ओपन होगा और 22 अगस्त को बंद हो जाएगा. शेयर का अलॉटमेंट 25 अगस्त को होगा और इसकी लिस्टिंग 28 अगस्त को होगी. रिटेल निवेशक कम से कम 26 शेयर का लॉट खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत 13,858 रुपये होगी.

GMP के हिसाब से सबसे अच्छा IPO कौन सा?

मौजूदा समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से विक्रम सोलर सबसे अच्छा आईपीओ (IPO) दिख रहा है. इसकी लिस्टिंग पर 19.88% का फायदा होने का अनुमान है. इसके बाद दूसरे नंबर पर पटेल रिटेल का आईपीओ है, ज‍िसमें 13.33% और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल में 11.51% का फायदा होने की उम्मीद है. जेम एरोमैटिक्स और मंगल इलेक्ट्रिकल का जीएमपी अभी उपलब्ध नहीं है.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: जीन्‍यूज की तरफ से क‍िसी भी प्रकार के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंश‍ियल एडवाइजर से संपर्क करें.)