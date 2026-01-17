Advertisement
trendingNow13077753
Hindi Newsबिजनेसनिवेश का बड़ा मौका! ₹2100 करोड़ जुटाने के लिए कंपनियों का नया प्लान,अगले हफ्ते खुलेंगे IPO; यहां देखें जरूरी डिटेल्स

निवेश का बड़ा मौका! ₹2100 करोड़ जुटाने के लिए कंपनियों का नया प्लान,अगले हफ्ते खुलेंगे IPO; यहां देखें जरूरी डिटेल्स

Upcoming IPOs: 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2026 के बीच प्राइमरी मार्केट में कुल चार कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं. इनके द्वारा 2100 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे. इन आईपीओ में तीन SME IPO और एक मेनबोर्ड का आईपीओ है. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निवेश का बड़ा मौका! ₹2100 करोड़ जुटाने के लिए कंपनियों का नया प्लान,अगले हफ्ते खुलेंगे IPO; यहां देखें जरूरी डिटेल्स

Upcoming IPOs this Week: अगला हफ्ता प्राइमरी बाजार में आईपीओ के नजरिए से खास होने वाला है. इस हफ्ते मार्केट में कुल चार कंपनियों (अभी तक की जानकारी के मुताबिक) के आईपीओ खुलने जा रहे हैं. इनमें से तीन SME IPO और एक मेनबोर्ड का आईपीओ है. जिन तीन SME IPO की बात हो रही है, वे कंपनियां हैं - Digilogic Systems Ltd, KRM Ayurveda Ltd. और Shayona Engineering Ltd. वहीं, Shadowfax Technologies Ltd. कंपनी मेनबोर्ड का आईपीओ लेकर आ रही है. इन चारों कंपनियों के द्वारा मार्केट से करीब 2100 करोड़ रुपये जुटाने की बड़ी प्लानिंग है. अब आइए इन चारों IPOs की जरूरी डिटेल्स को जानते हैं.

अगले हफ्ते तीन SME IPOs 
अगले हफ्ते तीन कंपनियों के SME IPO आ रहे हैं. इनमें Digilogic Systems Ltd IPO, KRM Ayurveda Ltd. IPO और Shayona Engineering Ltd. IPO शामिल हैं. Digilogic Systems Ltd IPO की बात करें तो यह 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 81.01 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 98 रुपये 104 रुपये तक है. अब KRM Ayurveda Ltd. IPO  की बात करें तो यह आईपीओ 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ से 77.49 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये प्रति शेयर है. Shayona Engineering Ltd. का आईपीओ 22 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 14.86 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैड 140 रुपये से 144 रुपये प्रति शेयर है. अब बात मेनबोर्ड आईपीओ की करेंगे.

Shadowfax Technologies Ltd. IPO
Shadowfax Technologies Ltd. IPO मेनबोर्ड का आईपीओ है. यह 20 जनवरी से निवेशकों के लिए पैसे लगाने के लिए खुल रहा है. आईपीओ को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ से कुल 1907.27 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है. इनमें 907 करोड़ रुपये का ऑफर ऑर सेल (OFS) और 1000 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है. Shadowfax Technologies Ltd. IPO का प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर है. आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयरों का है. कंपनी NSE और BSE पर 28 जनवरी 2026 को लिस्ट हो सकती है. लिस्टिंग की यह डेट अभी केवल संभावित है.  

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: पिछले चार दिन में चांदी में 25000 से अधिक का उछाल, जानें इस हफ्ते कैसे रहे सोने-चांदी के भाव

SME IPO किसे कहते हैं?
SME IPO का पूरा नाम Small and Medium Enterprise Initial Public Offering है. यह छोटे और मध्यम आकार के कंपनियों के लिए शेयर बाजार से पैसा/फंड जुटाने का एक तरीका है. ये कंपनियां मेन मार्केट पर नहीं बल्कि BSE SME या NSE Emerge जैसे प्लेटफार्म (छोटे व्यवसायों के लिए बने विशेष प्लेटफॉर्म )पर लिस्ट होती हैं. 

Mainboard IPO किसे कहते हैं?
Mainboard IPO की बात करें तो यह बड़ी कंपनियों के लिए होता है. इसके लिए इन कंपनियों को सेबी के सख्त नियमों का पालन करना होता है. सेबी से मंजूरी मिलने के बाद ही ये कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं और उसके बाद मेन मार्केट BSE और NSE पर लिस्ट होती हैं. Mainboard IPO लाने वाली कंपनियां बड़ी और स्थापित होती हैं.  
  

 Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

Upcoming IPO this WeekUpcoming IPO Next Week

Trending news

एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट
uddhav thackeray
'न कोई आइडियोलॉजी, न ही कोई स्टैंड...',करारी हार के बाद शिंदे पर भड़का उद्धव गुट