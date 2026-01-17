निवेश का बड़ा मौका! ₹2100 करोड़ जुटाने के लिए कंपनियों का नया प्लान,अगले हफ्ते खुलेंगे IPO; यहां देखें जरूरी डिटेल्स

Upcoming IPOs this Week: अगला हफ्ता प्राइमरी बाजार में आईपीओ के नजरिए से खास होने वाला है. इस हफ्ते मार्केट में कुल चार कंपनियों (अभी तक की जानकारी के मुताबिक) के आईपीओ खुलने जा रहे हैं. इनमें से तीन SME IPO और एक मेनबोर्ड का आईपीओ है. जिन तीन SME IPO की बात हो रही है, वे कंपनियां हैं - Digilogic Systems Ltd, KRM Ayurveda Ltd. और Shayona Engineering Ltd. वहीं, Shadowfax Technologies Ltd. कंपनी मेनबोर्ड का आईपीओ लेकर आ रही है. इन चारों कंपनियों के द्वारा मार्केट से करीब 2100 करोड़ रुपये जुटाने की बड़ी प्लानिंग है. अब आइए इन चारों IPOs की जरूरी डिटेल्स को जानते हैं.

अगले हफ्ते तीन SME IPOs

अगले हफ्ते तीन कंपनियों के SME IPO आ रहे हैं. इनमें Digilogic Systems Ltd IPO, KRM Ayurveda Ltd. IPO और Shayona Engineering Ltd. IPO शामिल हैं. Digilogic Systems Ltd IPO की बात करें तो यह 20 जनवरी से 22 जनवरी तक खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए 81.01 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 98 रुपये 104 रुपये तक है. अब KRM Ayurveda Ltd. IPO की बात करें तो यह आईपीओ 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ से 77.49 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 128 से 135 रुपये प्रति शेयर है. Shayona Engineering Ltd. का आईपीओ 22 जनवरी से 27 जनवरी 2026 तक खुल रहा है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 14.86 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैड 140 रुपये से 144 रुपये प्रति शेयर है. अब बात मेनबोर्ड आईपीओ की करेंगे.

Shadowfax Technologies Ltd. IPO

Shadowfax Technologies Ltd. IPO मेनबोर्ड का आईपीओ है. यह 20 जनवरी से निवेशकों के लिए पैसे लगाने के लिए खुल रहा है. आईपीओ को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 22 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ से कुल 1907.27 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है. इनमें 907 करोड़ रुपये का ऑफर ऑर सेल (OFS) और 1000 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है. Shadowfax Technologies Ltd. IPO का प्राइस बैंड 118 रुपये से 124 रुपये प्रति शेयर है. आईपीओ का लॉट साइज 120 शेयरों का है. कंपनी NSE और BSE पर 28 जनवरी 2026 को लिस्ट हो सकती है. लिस्टिंग की यह डेट अभी केवल संभावित है.

SME IPO किसे कहते हैं?

SME IPO का पूरा नाम Small and Medium Enterprise Initial Public Offering है. यह छोटे और मध्यम आकार के कंपनियों के लिए शेयर बाजार से पैसा/फंड जुटाने का एक तरीका है. ये कंपनियां मेन मार्केट पर नहीं बल्कि BSE SME या NSE Emerge जैसे प्लेटफार्म (छोटे व्यवसायों के लिए बने विशेष प्लेटफॉर्म )पर लिस्ट होती हैं.

Mainboard IPO किसे कहते हैं?

Mainboard IPO की बात करें तो यह बड़ी कंपनियों के लिए होता है. इसके लिए इन कंपनियों को सेबी के सख्त नियमों का पालन करना होता है. सेबी से मंजूरी मिलने के बाद ही ये कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आती हैं और उसके बाद मेन मार्केट BSE और NSE पर लिस्ट होती हैं. Mainboard IPO लाने वाली कंपनियां बड़ी और स्थापित होती हैं.



Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.