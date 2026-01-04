Upcoming IPOs: निवेश का बड़ा मौका! Coal India की सहायक कंपनी के साथ अगले हफ्ते आ रहे हैं ये आईपीओ, देखें FULL LIST

Advertisement
Upcoming IPOs in Next Week: आईपीओ बाजार में यह हफ्ता चर्चा में रहने वाला है क्योंकि इस दौरान कुल चार कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं. यह सभी मेनबोर्ड के आईपीओ हैं. इनमें से सरकारी कंपनी Coal India की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. का भी नाम शामिल है.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 04, 2026, 10:17 AM IST
Upcoming IPOs This Week: सोमवार 5 जनवरी से लेकर शुक्रवार 9 जनवरी तक बाजार के प्राइमरी मार्केट में पैसे लगाने के बड़े मौके हैं. जी हां, अभी तक की जानकारी के अनुसार, इस हफ्ते कुल चार मेनबोर्ड के आईपीओ (Mainboard IPO) आ रहे हैं. इनमें सरकारी कंपनी Coal India की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. का भी नाम शामिल है. इनके अलावा तीन अन्य कंपनियों में Yajur Fibres Ltd., Victory Electric Vehicles International Ltd. और Gabion Technologies India Ltd. के नाम शामिल हैं. आइए इन आईपीओ (Initial public offering) की कुछ खास डिटेल्स को जानते हैं.

Gabion Technologies India IPO 
सबसे पहले यहां हम Gabion Technologies India के आईपीओ की बात करते हैं. फरवरी 2008 में आई गैबियन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड स्टील गैबियन का निर्माण करती है. यह ग्लोबल स्तर पर जियोसिंथेटिक्स (geosynthetics), भू-तकनीकी इंजीनियरिंग (geotechnical engineering) और भू-सुधार सेवाएं प्रदान करती है. IPO Market में कंपनी के आईपीओ 6 जनवरी से पैसे लगाने के लिए खुल रहे हैं और 8 जनवरी 2026 तक इसमें निवेशक पैसे लगा सकते हैं. Gabion Technologies India आईपीओ के जरिए करीब 29 करोड़ जुटाएगी. Gabion Technologies India IPO का प्राइस बैंड 76 रुपये से 81 रुपये के बीच है. इसके एक लॉट साइज में 1600 शेयर हैं. 

Victory Electric Vehicles International IPO
अब हम बात करते हैं Victory Electric Vehicles International Ltd. IPO की. इस कंपनी का आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए 7 जनवरी को खुल रहा है और इसमें पैसा लगाने की आखिरी तारीख 9 जनवरी 2026 है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 34.56 करोड़ रुपये जुटाएगी. इस आईपीओ का प्राइस बैंड 41 रुपये है. इसके एक लॉट में 3000 शेयर हैं. अक्टूबर 2018 में आई विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनेशनल लिमिटेड इलेक्ट्रिक वाहनों का डिजाइन, निर्माण और  डिस्ट्रीब्यूशन करती है.

Yajur Fibres Ltd. IPO
Yajur Fibres Ltd. का आईपीओ 7 जनवरी से 9 जनवरी 2026 के बीच आ रहा है. कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 120.41 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसका प्राइस बैंड 168 रुपये से 174 रुपये है. इसका लॉट साइज 800 शेयरों का है. यजुर फाइबर्स लिमिटेड की स्थापना 1980 में हुई थी. कंपनी अलसी, जूट और भांग जैसे रेशों के प्रोसेसिंग और निर्माण में लगी हुई है.

यह भी पढ़ें- अगर आपके पास है 2,000 रुपये का नोट तो क्या करें, RBI ने दे दिया बड़ा अपडेट

 

Bharat Coking Coal Ltd. IPO
अब हम बात करते हैं सरकारी कंपनी Coal India (पहले से ही बाजार में लिस्ट है) की सहायक कंपनी Bharat Coking Coal Ltd. की. कोल इंडिया की यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है. Bharat Coking Coal Ltd. IPO 9 जनवरी को खुलेगा. आईपीओ को सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 13 जनवरी 2026 है. यहां बता दें कि यह आईपीओ 46.57 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. यह इश्यू पूरी तरह से 46.57 करोड़ शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव (offer for sale)है. 1972 में स्थापित, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और धुले हुए कोयले के उत्पादन में लगी हुई है. यह कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली (wholly-owned)सहायक कंपनी है. 

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

