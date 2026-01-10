अगले हफ्ते इस दिन आ रहा साल का सबसे बड़ा IPO, BCCL से भी अधिक जुटाएगा पैसा; जानिए 10 बड़ी बातें

Upcoming Mainboard IPO in Next Week: प्राइमरी मार्केट के लिए अगला हफ्ता यानी 12 जनवरी से 16 जनवरी 2026 काफी अहम होने वाला है. इस हफ्ते में अभी तक की जानकारी के अनुसार, कुल 6 आईपीओ आ रहे हैं, जिनमें से 5 SME IPO और एक मेनबोर्ड का आईपीओ है. इन SME IPOs में GRE Renew Enertech IPO, Armour Security India Ltd. IPO, Narmadesh Brass Industries IPO, Avana Electrosystems IPO और INDO SMC IPO शामिल हैं. वहीं, Amagi Media Labs IPO मेनबोर्ड का आईपीओ है. हम यहां बात मेनबोर्ड के आईपीओ की कर रहे हैं. इश्यू साइज के हिसाब से यह अभी तक इस साल का सबसे बड़ा आईपीओ है. जी हां, यह हाल ही में सरकारी कंपनी के IPO यानी BCCL IPO (1,071.11 करोड़ रुपये) से भी अधिक पैसा जुटा रहा है. आइए अब Amagi Media Labs IPO से जुड़ी 10 बड़ी बाते जानते हैं.

Amagi Media Labs IPO Date

Amagi Media Labs का आईपीओ 13 जनवरी 2026 से खुल रहा है. इसको सब्सक्राइब करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी 2026 है Amagi Media Labs IPO Issue Size

कंपनी Amagi Media Labs IPO के जरिए कुल 1788.62 करोड़ रुपये जुटाएगी. इसमें 816 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू है और 973 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल(OFS) है. Amagi Media Labs IPO Price Band

Amagi Media Labs IPO का प्राइस बैंड 343 रुपये से 361 रुपये तक है. Amagi Media Labs IPO Lot Size

Amagi Media Labs IPO के एक लॉट में 41 शेयर हैं. Amagi Media Labs IPO Sale Type

Amagi Media Labs का आईपीओ 4,95,46,221 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ड इश्यू है. इसके सेल टाइप की बात करें तो यह फ्रेश इश्यू और Offer For Sale दोनों है. यह 2,26,03,878 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2,69,42,343 करोड़ शेयरों का ऑफर फॉर सेल है. Amagi Media Labs IPO Allotment

Amagi Media Labs IPO के शेयरों का संभावित Allotment 19 जनवरी को हो सकता है.यह अभी केवल एक अनुमानित डेट है. Amagi Media Labs IPO Credit of Shares

कंपनी के शेयर्स अलॉट होने के बाद आपके डीमेट अकाउंट के पोर्टफोलियो में आते हैं, जिसे हम Credit of Shares कहते हैं. जिनको भी शेयरों का अलॉटमेंट होगा उनके लिए Credit of Shares की संभावित तारीख 20 जनवरी 2026 है. Amagi Media Labs IPO Refund

आईपीओ में पैसा लगाने के बाद अगर आपको Amagi Media Labs IPO के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका पैसा 20 जनवरी को ही वापस आपके खाते में आ जाएगा. हालांकि, यह तारीख अभी संभावित तारीख ही है. Amagi Media Labs IPO Listing Date

Amagi Media Labs IPO की संभावित लिस्टिंग डेट 21 जनवरी 2026 है. इस दिन यह कंपनी NSE और BSE पर लिस्ट हो सकती है. Amagi Media Labs के बारे में

अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड (Amagi Media Labs Ltd.) क्लाउड-आधारित ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है. इसकी स्थापना साल 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है. कंपनी ट्रेडिशनल टीवी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएट, डिस्ट्रीब्यूटर और मोनेटाइजेशन के लिए सभी सेवा प्रदान करती है

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है.