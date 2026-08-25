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खट से स्कैन, फट से पेमेंट! कैसे काम करता है UPI का पूरा सिस्टम? किसने किया था पहला ट्रांजैक्शन, आज पूरे हुए 10 साल

UPI Paytment: यूपीआई पेमेंट को शुरू हुए 10 साल बीत गए हैं. भारत का ये पेमेंट सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है. 11 देशों ने इसे अपनाया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेमेंट की शुरुआत क्यों हुई थी और किसने की थी?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 25, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:25 PM IST
खट से स्कैन, फट से पेमेंट! कैसे काम करता है UPI का पूरा सिस्टम? किसने किया था पहला ट्रांजैक्शन, आज पूरे हुए 10 साल
Image Credit: UPI PAYMENT 10 YEARS

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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