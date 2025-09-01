UPI का धमाका! अगस्त में टूटे सारे रिकॉर्ड, 20 अरब ट्रांजैक्शन में 25 लाख करोड़ का लेन-देन

भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. अगस्त 2025 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने ऐसा धमाका किया कि दुनिया हैरान रह गई. हर छोटे-बड़े लेन-देन से लेकर गली-मोहल्ले की दुकानों और बड़े-बड़े मॉल तक लोगों ने कैश और कार्ड को पीछे छोड़ सिर्फ मोबाइल से पेमेंट करना चुना. नतीजा यह हुआ कि सिर्फ एक महीने में UPI ने 20 अरब ट्रांजैक्शन का आंकड़ा छू लिया. इससे देशभर में कुल 25 लाख करोड़ रुपये का डिजिटल लेन-देन हुआ.

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि जुलाई 2025 में 19.47 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि अगस्त में यह बढ़कर 20 अरब पर पहुंच गया. यानी साल-दर-साल (YoY) आधार पर 34% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई. लेन-देन के मूल्य की बात करें तो अगस्त में 24.85 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, जो भले ही जुलाई के ₹25.08 लाख करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल की तुलना में यह 21% की तेज बढ़ोतरी है. औसतन हर दिन UPI के जरिए 645 मिलियन यानी करीब 64.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनका मूल्य करीब 80,177 करोड़ रुपये रहा. यह आंकड़े बताते हैं कि डिजिटल पेमेंट अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गाँव-कस्बों तक पहुँच चुके हैं.

एक्सपर्ट का क्या मानना

एक्सपर्ट मानते हैं कि यह उपलब्धि केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि भारत की डिजिटल ताकत का सबूत है. कैशफ्री पेमेंट्स के सीईओ आकाश सिन्हा ने कहा कि 20 अरब ट्रांजैक्शन का आंकड़ा "सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब डिजिटल पेमेंट्स की रफ्तार पर आगे बढ़ रही है. पेमेंट प्लेटफॉर्म Kiwi के को-फाउंडर मोहित बेदी ने कहा कि UPI अब “भारत में पेमेंट का डिफॉल्ट तरीका” बन चुका है, चाहे उपभोक्ता हों या बिजनेस. वहीं PayNearby के संस्थापक आनंद कुमार बजाज ने जोर देकर कहा कि UPI अब शहरी भारत से निकलकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी धूम मचा रहा है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि UPI की असली कहानी अभी बाकी है. आने वाले समय में क्रेडिट ऑन UPI, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स और इंटरनेशनल एक्सपेंशन जैसे इनोवेशन भारत की इस डिजिटल क्रांति को और तेजी देंगे. सरकार ने भी लक्ष्य रखा है कि अगले साल तक UPI रोजाना 100 करोड़ ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर ले. मौजूदा रफ्तार को देखते हुए यह सपना अब हकीकत बनने से ज्यादा दूर नहीं है.