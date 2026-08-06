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MDR को लेकर जयराम रमेश ने उठाए सवाल, सीतारमण ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार सभी UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है. सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता एक 'भ्रामक प्रचार' फैला रहे हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 06, 2026, 09:46 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:46 PM IST
MDR को लेकर जयराम रमेश ने उठाए सवाल, सीतारमण ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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