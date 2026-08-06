MDR को लेकर जयराम रमेश ने उठाए सवाल, सीतारमण ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

सरकारी सूत्रों ने पहले बताया था कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य व्यक्तिगत यूजर्स या छोटे व्यापारियों को प्रभावित करना नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, MDR लगाने को लेकर चर्चा केवल बड़े व्यापारियों, जैसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों और तय वार्षिक टर्नओवर सीमा से ऊपर वाले कारोबारों पर केंद्रित है. छोटे मूल्य वाले लेनदेन और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे से बाहर रहने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि MDR को वापस लाने पर करीब दो साल से चर्चा चल रही है. प्रस्तावित संशोधन केवल सरकार को MDR लगाने की कानूनी शक्ति वापस देता है, क्योंकि मौजूदा कानून में इस पर रोक है. अंतिम दर, टर्नओवर सीमा और लागू करने की प्रक्रिया पर उद्योग जगत के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा.