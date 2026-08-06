MDR को लेकर जयराम रमेश ने उठाए सवाल, सीतारमण ने आंकड़ों के साथ दिया जवाब

UPI Charges Row : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार सभी UPI ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की तैयारी कर रही है. सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता एक 'भ्रामक प्रचार' फैला रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया जाता है तो ये केवल व्यापारियों पर लागू होगा, ग्राहकों पर नहीं.
वित्त मंत्री ने कहा, 'किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से पहले जयराम रमेश कृपया इस बात पर ध्यान दें. मर्चेंट डिस्काउंट रेट सिर्फ व्यापारियों पर लागू होता है, अंतिम उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों पर नहीं. इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा में अधिक निवेश कर पाएंगी. UPI के सभी यूजर्स को इस निवेश का लाभ मिलेगा.'
Before spreading a canard, @Jairam_Ramesh ji, please consider this:
1. Merchant Discount Rate (MDR) applies only on the merchants and not on the end users/customers. It will support the Banks & Fintech to invest more on infrastructure, innovation & security. All users of UPI… https://t.co/sleUX4ztWe
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) August 6, 2026
उन्होंने आगे कहा कि NPCI की अध्यक्षता वाली UPI और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने अभी तक MDR को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. यह फैसला संसद से टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 के पारित होने के बाद लिया जाएगा. इस बिल में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी संसद में रचनात्मक तरीके से चर्चा करती और बिल पेश किए जाने के दौरान सहयोग करती, तो इन मुद्दों पर सदन में चर्चा की जा सकती थी.
इससे पहले जयराम रमेश ने दावा किया था कि प्रस्तावित संशोधन UPI ट्रांजैक्शन को मुफ्त रखने वाली कानूनी व्यवस्था को खत्म कर देगा और डिजिटल पेमेंट पर MDR लगाने का रास्ता खोल देगा. उन्होंने कहा था कि इसका बोझ आखिरकार आम यूजर्स पर पड़ेगा और सरकार के इस तर्क पर सवाल उठाया कि MDR जरूरी है ताकि UPI सिस्टम को आर्थिक रूप से मजबूत रखा जा सके. जयराम रमेश ने ये भी कहा था कि RBI के पास UPI सिस्टम को समर्थन देने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता है. उन्होंने 2025-26 में RBI की ओर से सरकार को दिए गए ₹2.86 लाख करोड़ के सरप्लस ट्रांसफर का हवाला दिया.
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये संशोधन अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की भारत के जीरो-फीस UPI और RuPay इकोसिस्टम पर की गई आलोचना के दबाव में लाया जा सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रही है.
सरकारी सूत्रों ने पहले बताया था कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य व्यक्तिगत यूजर्स या छोटे व्यापारियों को प्रभावित करना नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, MDR लगाने को लेकर चर्चा केवल बड़े व्यापारियों, जैसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों और तय वार्षिक टर्नओवर सीमा से ऊपर वाले कारोबारों पर केंद्रित है. छोटे मूल्य वाले लेनदेन और व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान प्रस्तावित व्यवस्था के दायरे से बाहर रहने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि MDR को वापस लाने पर करीब दो साल से चर्चा चल रही है. प्रस्तावित संशोधन केवल सरकार को MDR लगाने की कानूनी शक्ति वापस देता है, क्योंकि मौजूदा कानून में इस पर रोक है. अंतिम दर, टर्नओवर सीमा और लागू करने की प्रक्रिया पर उद्योग जगत के साथ बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए बैंक, पेमेंट प्रोवाइडर और अन्य मध्यस्थ संस्थाओं को देते हैं.