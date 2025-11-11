Advertisement
अब बच्चे भी करेंगे UPI पेमेंट, RBI का बड़ा फैसला, जानिए कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. बता दें, बच्चे ये पेमेंट आम यूजर्स की तरह करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 11, 2025, 03:31 PM IST
UPI For Children : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बच्चों और टीनएजर्स (Teenagers) के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. RBI के इस फैसले के बाद अब बच्चे भी UPI पेमेंट कर सकेंगे. RBI का ये कदम बच्चों और टीनएजर्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जूनियो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) जारी करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. बता दें, बच्चे ये पेमेंट आम यूजर्स की तरह करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बिना बैंक खाते वाला UPI वॉलेट

RBI की मंजूरी के साथ जूनियो एक UPI-लिंक्ड डिजिटल वॉलेट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो यूजर्स खासकर नाबालिगों को बिना बैंक खाते के भी भुगतान करने की अनुमति देगा. ये वॉलेट उन्हें नियमित UPI यूजर्स की तरह पेमेंट करने के लिए किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करने की सुविधा देगा. ये सर्विस NPCI द्वारा शुरू की गई UPI सर्कल पहल के अनुरूप है, जो युवाओं को अपने माता-पिता के लिंक किए गए UPI खातों का उपयोग करके UPI पेमेंट करने में सक्षम बनाती है. 

जूनियो पेमेंट्स क्या है?

जूनियो अंकित गेरा और शंकर नाथ का एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, जिसे बच्चों और युवाओं को जिम्मेदारी से पैसे का मैनेजमेंट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें ऐप के जरिए माता-पिता पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, खर्च की सीमा तय कर सकेंगे और ऐप के जरिए वास्तविक समय में लेन-देन की निगरानी भी कर सकेंगे.  जूनियो के RuPay-ब्रांडेड कार्ड फिजिकल और वर्चुअल दोनों स्वरूपों में उपलब्ध हैं. ऑनलाइन, ऑफलाइन और टैप-टू-पे लेनदेन का समर्थन करते हैं. कंपनी के पहले से ही दो मिलियन से ज्यादा युवा यूजर्स हैं, जो भारतीय परिवारों में इसकी बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है.

CNBC से बात करते हुए जूनियो के को-फाउंडर अंकित गेरा ने कहा कि RBI की मंजूरी अगली पीढ़ी को न केवल खर्च करने, बल्कि पैसे का पार्टनरशिप से मैनेजमेंट करने में मदद करने के उनके दृष्टिकोण को मजबूत करती है. गेरा ने कहा, 'हमारा लक्ष्य एक ऐसा वित्तीय इकोसिस्टम बनाना है जो मार्गदर्शन और स्वतंत्रता का संतुलन बनाए रखे.'

जूनियो अगले कुछ महीनों में और भी सर्विस जोड़ना चाहता है जैसे कि UPI इंटीग्रेशन, बचत पर रिवॉर्ड पॉइंट, ब्रांड वाउचर और NCMC-समर्थित ट्रांज़िट पेमेंट. इससे छात्रों और युवा यात्रियों के लिए बिना कैश के यात्रा करना और सहज डिजिटल अनुभव प्राप्त करना आसान हो जाएगा.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

RBI के नियमों के मुताबिक, PPI वॉलेट सेट करने के लिए माता-पिता को अपनी पहचान और पता देना होगा. इसके आधार पर न्यूनतम KYC प्रक्रिया पूरी की जाएगी. KYC पूरा होने के बाद ही बच्चों के लिए वॉलेट एक्टिव होगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

UPI For Children

