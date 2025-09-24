कतर में भी यूपीआई से कर सकेंगे पेमेंट, NPCI इंटरनेशनल ने कतर नेशनल बैंक के साथ क‍िया करार
Advertisement
trendingNow12935231
Hindi Newsबिजनेस

कतर में भी यूपीआई से कर सकेंगे पेमेंट, NPCI इंटरनेशनल ने कतर नेशनल बैंक के साथ क‍िया करार

UPI in Other Country: कतर आने वाले इंटरनेशनल पर्यटकों में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है. यह पार्टनरश‍िप उन्हें देशभर में रियल-टाइम ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगी. इसके अलावा इससे कतर के रिटेल और टूर‍िज्‍म सेक्‍टर को भी फायदा होगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 24, 2025, 07:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कतर में भी यूपीआई से कर सकेंगे पेमेंट, NPCI इंटरनेशनल ने कतर नेशनल बैंक के साथ क‍िया करार

UPI in Qatar: भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NPIL) ने कतर नेशनल बैंक के साथ पार्टनरश‍िप की घोषणा की. इस पार्टनरश‍िप के साथ क्यूएनबी (QNB) से जुड़े व्यापारियों के लिए कतर में सभी पॉइंट-ऑफ सेल (POS) टर्मिनल के जरिये क्यूआर कोड बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) को एक्‍सेप्‍ट करने की सुविधा शुरू हो चुकी है. एनपीसीआई (NPCI) का कहना है कि इस कदम के साथ भारतीय यात्री कतर में प्रमुख पर्यटन स्थल और कतर ड्यूटी फ्री आउटलेट्स पर यूपीआई (UPI) का यूज कर पेमेंट कर सकेंगे.

कतर के रिटेल और टूर‍िज्‍म सेक्‍टर को भी फायदा होगा

कतर आने वाले इंटरनेशनल पर्यटकों में भारतीय दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है. यह पार्टनरश‍िप उन्हें देशभर में रियल-टाइम ट्रांजेक्शन करने में मदद करेगी. इसके अलावा इससे कतर के रिटेल और टूर‍िज्‍म सेक्‍टर को भी फायदा होगा, क्योंकि यूपीआई (UPI) पेमेंट स्वीकार करने से क्यूएनबी के कस्‍टमर के ट्रांजेक्शन वॉल्यूम में बढ़ोतरी होगी. इस पार्टनरश‍िप को लेकर एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, 'हमारा टारगेट यूपीआई को दुनियाभर में लोकप्रिय बनाना और एक ऐसा ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बनाना है, जो सभी के साथ काम कर सके. क्यूएनबी के साथ यह पार्टनरशिप इस दिशा में अहम कदम है.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

आसान डिजिटल ट्रांजेक्शन में मदद मिलेगी
उन्होंने आगे कहा कि इससे लाखों भारतीय यात्रियों को सुरक्षित और आसान डिजिटल ट्रांजेक्शन में मदद मिलेगी. साथ ही, उनकी कैश पर निर्भरता कम होगी. जैसे-जैसे यूपीआई को पसंद क‍िया जा रहा है, हम इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देने और यूजर्स को बॉर्डर पार पेमेंट का अनुभव आसान बनाने पर फोकस कर रहे हैं. क्यूएनबी के ग्रुप चीफ बिजनेस ऑफिसर, यूसेफ महमूद अल-नेमा ने कहा, 'हमें कतर में यूपीआई की शुरुआत करने पर बेहद खुशी है साथ ही पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन के क्षेत्र में सबसे आगे होने पर भी हमें गर्व है. यह मील का पत्थर न केवल भारतीय यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देकर, रिटेल और टूरिज्म सेक्टर को मजबूत कर पेमेंट इकोसिस्टम में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाकर कतर के बाजार को भी अहम फायदा देगा.'

उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय व्यापारियों को अधिक ग्राहक आकर्षित कर और उन्हें आसान डिजिटल पेमेंट विकल्प उपलब्ध कराकर कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी. कतर एयरवेज ग्रुप के चीफ रिटेल और हॉस्पिटैलिटी ऑफिसर, मुसलेह ने कहा, 'कतर ड्यूटी फ्री में, हम यात्रियों की सुविधा और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं. कतर में यूपीआई को पेमेंट ऑप्शन के तौर पर शुरू करने वाली पहली कंपनी के रूप में हमें अपने आउटलेट्स पर भारतीय यात्रियों को आसान, सुरक्षित और कैशलेस ट्रांजेक्शन का अनुभव देने पर गर्व है.'

उन्होंने आगे कहा कि एनपीसीआई इंटरनेशनल और कतर नेशनल बैंक के साथ यह साझेदारी विविध ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले नए पेमेंट सॉल्यूशन अपनाने के हमारे समर्पण को दर्शाती है. यूपीआई को शामिल कर, हमारा लक्ष्य हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिटेल अनुभव को बेहतर बनाना है, ताकि लाखों यात्रियों की यात्रा और सुगम हो सके. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

UPINPCI

Trending news

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
;