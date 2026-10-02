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UPI से दूर हो रहे लोग? चार्ज लगने से पहले ही कम होने लगा ट्रांजैक्शन, सितंबर में 1.8% गिरा यूपीआई पेमेंट से लेनेदेन

UPI पेमेंट पर लगने वाले MDR चार्ज के खिलाफ 2 अक्टूबर को 'No UPI Day' प्रोटेस्ट चल रहा है. व्यापारियों ने काले कपड़ों से अपने QR स्कैनर को कवर कर दिया है. 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर 0.4 फीसदी MDR चार्ज लगेगा.

Written ByBavita Jha
Published: Oct 02, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:03 AM IST
UPI से दूर हो रहे लोग? चार्ज लगने से पहले ही कम होने लगा ट्रांजैक्शन, सितंबर में 1.8% गिरा यूपीआई पेमेंट से लेनेदेन

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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