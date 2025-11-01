Advertisement
फेस्टिव सीजन में लोगों ने दिल खोलकर किया खर्च, UPI ट्रांजैक्शन में 25 फीसदी का जंप, महीने भर में 27.28 लाख करोड़ रुपए का हुआ लेनदेन

यूपीआई पेमेंट मतलब खटाखट फोन निकाला, स्कैन किया और पिन डालते ही हो गया पेमेंट. यूपीआई से आसान पेमेंट ने ट्रांजैक्शन को आसान कर दिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:56 PM IST
UPI Transaction: यूपीआई पेमेंट मतलब खटाखट फोन निकाला, स्कैन किया और पिन डालते ही हो गया पेमेंट. यूपीआई से आसान पेमेंट ने ट्रांजैक्शन को आसान कर दिया है. लोगों के बीच इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महीनेभर में 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन सिर्फ यूपीआई से हुआ. 

UPI का बढ़ता क्रेज  

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन (एनपीसीआई) ने नए महीने की शुरुआत के साथ शनिवार को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ट्रांजैक्शन के आंकड़े जारी किए हैं. लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, बीते महीने अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में 25 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है. यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर यह उछाल फेस्टिव सीजन और जीएसटी 2.0 सुधार के बीच दर्ज किया गया है.  

एनपीसीआई द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन काउंट सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़कर 20.70 अरब दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा, ट्रांजैक्शन अमाउंट भी सालाना आधार पर 16 प्रतिशत बढ़कर 27.28 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट 668 मिलियन और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 87,993 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है. 

इससे पहले महीने सितंबर के आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन काउंट सालाना आधार पर 31 प्रतिशत बढ़कर 19.63 अरब दर्ज किए गए हैं. जबकि ट्रांजैक्शन अमाउंट सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की शानदार बढ़त के बाद 24.90 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है. सितंबर में एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट 654 मिलियन और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 82,991 करोड़ रुपए देखा गया था.  
 
बैंक ऑफ बड़ौदा की हालिया रिपोर्ट बताती है कि बीते महीने फेस्टिव सीजन में यूपीआई के जरिए खर्च भी बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो कि बीते वर्ष के 15.1 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 17 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि को दर्शाता है. यूपीआई के जरिए खर्च का यह आंकड़ा दिवाली से दशहरा तक की अवधि के लिए जारी किया गया था. आईएएनएस

