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UPI फ्री, लेकिन सबके लिए नहीं...डिजिटल पेमेंट लौट सकता है MDR, बस सरकार की मंजूरी बाकी

UPI Payment Fees: भारत में यूपीआई पेमेंट फ्री है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो. यूपीआई पेमेंट पर एक बार फिर से MDR शुल्क वसूलने की तैयारी की जा रही है. समझते हैं कि अगर ऐसा हुआ, तो सबसे ज्यादा असर किनपर होगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 16, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:10 PM IST
UPI फ्री, लेकिन सबके लिए नहीं...डिजिटल पेमेंट लौट सकता है MDR, बस सरकार की मंजूरी बाकी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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