/UPI फ्री, लेकिन सबके लिए नहीं...डिजिटल पेमेंट लौट सकता है MDR, बस सरकार की मंजूरी बाकी

UPI Charge: मोबाइल फोन निकाला, QR कोड स्कैन किया और हो गया पेमेंट. यूपीआई पेमेंट की ओर लोगों के बढ़ते झुकाव की सबसे बड़ी वजह है कि ये बिल्कुल फ्री है. आपको बिना किसी चार्ज, फीस के कुछ सेंकेंड में पेमेंट का विकल्प मिलता है. ना एटीएम से कैश निकालने का झंझट होता है और ना ही पर्स, डेबिट-क्रेडिट कार्ड रखने की जरूरत पड़ती है. लेकिन UPI पेमेंट अब फ्री नहीं रह सकता है. पेमेंट के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है.
UPI पेमेंट आने वाले दिनों में फ्री नहीं रह सकता है. केंद्र सरकार UPI पर MDR लगा सकती है. अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार बड़े मर्चेंट्स के लिए UPI पेमेंट पर Merchant Discount Rate (MDR) दोबारा लागू करने पर विचार कर रही है. इस प्रस्ताव पर फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है. सरकार की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.
रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री से जुड़े कई प्रतिनिधियों ने MDR चार्ज को फिर से लागू करने का प्रस्ताव दिया है. डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते वॉल्यूम को देखते हुए MDR को फिर से लागू करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है. ये साफ है कि अगर MDR की वापसी होती है, तो भी बड़े कारोबारियों या बड़े वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन पर होगी. छोटे कारोबारियों या छोटे भुगतान पर कोई चार्ज या शुल्क नहीं लगेगा. यानी आम लोगों, छोटे दुकानदारों पर इसका कोई असर नहीं होगा, उनके लिए UPI पहले की तरह ही फ्री रहेगा.
UPI ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़े हैं, लेकिन जीरो MDR की वजह से बैंक और फिनटेक कंपनियों को इन ट्रांजैक्शनों से कोई डायरेक्ट इनकम नहीं हो रहा है. उनका कहना है कि डिजिटल पेमेंट के नेटवर्क के रखरखाव, सुरक्षा और नई तकनीक में निवेश के लिए उन्हें भारी निवेश करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है. इससे पहले भी बैंक और पेमेंट इंडस्ट्री सरकार से बड़े व्यापारियों पर MDR लगाने की मांग कर करती रही है. हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये फिलहाल प्रस्ताव है, अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद लिया जाएगा.
हालांकि फिलहाल ये प्रस्ताव ही है, अगर इस प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी मिलती है, तो डिजिटल पेमेंट बिजनेस मॉडल में बड़ा बदलाव आएगा. यूपीआई में MDR चार्ज की वापसी पर एक बार फिर से जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट भुगतान का पॉपुलर जरिया बन गया है. जून 2026 में UPI के जरिए 22.72 अरब ट्रांजैक्शन हुए हैं, करीब 28.92 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया. ट्रांजैक्शन में इजाफा, लेकिन जीरो-MDR की वजह से बैंक, पेमेंट ऐप और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को इससे कोई वित्तीय लाभ नहीं होता है. बैंक, पेमेंट एग्रीगेटर और फिनटेक कंपनियों की दलील है कि यूपीआई पेमेंट के लिए उन्हें काफी निवेश करना पड़ता है, लागत बढ़ रही है, लेकिन उन्हें फीस के तौर पर कुछ भी नहीं मिलता है. वो बिना किसी शुल्क के इतनी बड़ी व्यवस्था को कब तक बनाकर रख सकेंगे.
अगर MDR को फिर से लागू करने पर सहमति बन गई, तो बड़े व्यापारियों को UPI भुगतान स्वीकार करने पर MDR देना पड़ सकता है. जिसका असर ई-कॉमर्स कंपनियों, बड़े रिटेल चेन, ट्रैवल कंपनियों, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, डिजिटल सब्सक्रिप्शन देने वाले बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स पर पड़ सकता है. वहीं छोटे दुकानदारों और आम लोगों के लिए ये फ्री ही रहने की संभावना है.
यूपीआई पेमेंट का कारोबार लगातार बढ़ रहा है. जून 2026 में UPI के जरिए 28.92 लाख करोड़ रुपये का कारोबार हुआ. हर दिन 757 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए. हर दिन 96,405 करोड़ रुपये का लेनदेन यूपीआई के जरिए किया गया. मई 2026 में UPI के जरिए 23.20 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिसकी वैल्यूएशन 29.90 लाख करोड़ रुपये थी. अप्रैल 2026 में UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यूएशन 29.03 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई थी.
डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान जब आप किसी दुकानदार के दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करते हैं, तो उस दुकानदार को अपने सर्विस प्रोवाइडर को एक शुल्क देना पड़ता है, जिसे MDR शुल्क कहते हैं. यह वह शुल्क होता है, जो व्यापारी (मर्चेंट) अपने ग्राहकों के रियल-टाइम डिजिटल भुगतान के बदले बैंकों को या सर्विस प्रोवाइडर को चुकाता है. यह रकम बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य भुगतान नेटवर्क के बीच बांटी जाती है.डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने UPI और RuPay को फ्री रखा है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूपीआई पेमेंट का संचालन करती है.