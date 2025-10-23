Advertisement
trendingNow12972886
Hindi Newsबिजनेस

UPI तो फ्री, फ‍िर कैसे Google Pay और PhonePe ने कमाए 5000 करोड़, समझ‍िए पूरा ब‍िजनेस मॉडल

Google Pay: यूपीआई (UPI) से पेमेंट करना आसान और पूरी तरह फ्री है. फ‍िर भी गूगल-पे (Google Pay) और फोन-पे (PhonePe) जमकर मोटी कमाई कर रहे हैं. प‍िछले एक साल के दौरान ही दोनों कंपन‍ियों ने 5,065 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPI तो फ्री, फ‍िर कैसे Google Pay और PhonePe ने कमाए 5000 करोड़, समझ‍िए पूरा ब‍िजनेस मॉडल

PhonePe Business Model: देश और देश के बाहर यूपीआई यूजर्स की संख्‍या लगातार बढ़ रही है. इसके बढ़ते इस्‍तेमाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है क‍ि धनतेरस वाले द‍िन यानी 18 अक्‍टूबर को एक ही द‍िन में यूपीआई के जर‍िये 1.02 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए. इतना ही नहीं इस दौरान ट्रांजेक्‍शन की संख्या 75.4 करोड़ रही, यह एक द‍िन में ट्रांजेक्‍शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. व‍ित्‍त मंत्री ने बताया क‍ि धनतेरस से दीपावली के दौरान तीन द‍िन में यूपीआई पर एवरेज ट्रांजेक्‍शन की संख्‍या 73.69 करोड़ रही, यह आंकड़ा प‍िछले साल 64.74 करोड़ थी. इस तरह इसमें करीब 15 प्रत‍िशत का इजाफा देखा गया.

ब‍िना क‍िसी प्रोडक्ट की बिक्री के हुआ कमाल

यूपीआई (UPI) के जरिये पेमेंट करना आसान और पूरी तरह फ्री है. इसके बावजूद गूगल-पे (Google Pay) और फोन-पे (PhonePe) ने पिछले साल तक 5,065 करोड़ रुपये से ज्यादा की इनकम की है. डिजिटल दिग्गजों ने बताया ब‍िना क‍िसी प्रोडक्ट की बिक्री के यह कमाल कैसे कर दिखाया? इनकी कमाई के बारे में सोचकर हर कोई हैरान है. इन दोनों पेमेंट ऐप का अनोखा बिजनेस मॉडल ट्रस्ट, स्केल और इनोवेशन पर टिका हुआ है. आइए समझते हैं इस सीक्रेट को-

Add Zee News as a Preferred Source

व‍िस्‍तार से समझ‍िए रेवेन्‍यू मॉडल
आइस वीसी की फाउंडिंग पार्टनर मृणाल झवेरी ने प‍िछले द‍िनों ल‍िंक्‍डइन पर शेयर की गई पोस्ट में इनके रेवेन्यू मॉडल को व‍िस्‍तार से बताया. मृणाल के अनुसार इन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा छोटे किराना स्टोर्स से आता है. फोन-पे जैसे ऐप्‍स सब्‍जी, क‍िराना दुकान और चाय आद‍ि की दुकान पर यूज होने वाली वॉयस-ऑपरेट‍िंग स्पीकर सर्विस से जमकर प्रॉफ‍िट कमा रहे हैं. हर दुकान पर 'फोन-पे पर 60 रुपये प्राप्त हुए' जैसी घोषणा करने वाला यह स्पीकर 100 रुपये महीना किराये पर द‍िया जाता है.

हर साल 360 करोड़ की कमाई
देशभर में 30 लाख से ज्यादा दुकानों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इससे मंथली 30 करोड़ और सालाना 360 करोड़ रुपये का प्रॉफ‍िट होता है. इस तरीके से न केवल ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं, बल्‍क‍ि दुकानदार के ल‍िए भी यह काफी उपयोगी साबित हो रहा है. आइए जानते हैं फोन पे (PhonePe) और गूगल पे (Google Pay) की कमाई के दूसरे जर‍ियों के बारे में-

स्क्रैच कार्ड्स
इस तरह की फ‍िनटेक कंपन‍ियों का दूसरा बड़ा सीक्रेट स्क्रैच कार्ड्स हैं, जो ग्राहकों को 12 रुपये के कैशबैक या कूपन के रूप में लुभाते हैं. लेकिन यह ग्राहकों की खुशी का ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स के लिए विज्ञापन का जरिया है. ब्रांड्स अपनी व‍िजि‍ब‍िल‍िटी बढ़ाने के लिए इन कार्ड्स के लिए पेमेंट करते हैं. इससे गूगल-पे और फोन-पे को डबल फायदा होता है. यह मॉडल एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मशीन की तरह काम कर रहा है.

सॉफ्टवेयर और लोन से नई ऊंचाइयां
इन कंपनियों ने UPI की व‍िश्‍वसनीयता को सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) लेयर में बदल द‍िया है. छोटे बिजनेसमैन के लिए जीएसटी हेल्प, इनवॉयस मेकर और माइक्रो-लोन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. UPI का बेसिक ढांचा बस एक आकर्षण था, लेकिन असली बिजनेस सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्व‍िस से आ रहा है. इस मॉडल में ग्राह्य लागत (CAC) शून्य है, जो इसे और प्रभावी बनाता है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

GOOGLE PAYPhonePe

Trending news

गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन