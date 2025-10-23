Google Pay: यूपीआई (UPI) से पेमेंट करना आसान और पूरी तरह फ्री है. फिर भी गूगल-पे (Google Pay) और फोन-पे (PhonePe) जमकर मोटी कमाई कर रहे हैं. पिछले एक साल के दौरान ही दोनों कंपनियों ने 5,065 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली.
PhonePe Business Model: देश और देश के बाहर यूपीआई यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. इसके बढ़ते इस्तेमाल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि धनतेरस वाले दिन यानी 18 अक्टूबर को एक ही दिन में यूपीआई के जरिये 1.02 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए. इतना ही नहीं इस दौरान ट्रांजेक्शन की संख्या 75.4 करोड़ रही, यह एक दिन में ट्रांजेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. वित्त मंत्री ने बताया कि धनतेरस से दीपावली के दौरान तीन दिन में यूपीआई पर एवरेज ट्रांजेक्शन की संख्या 73.69 करोड़ रही, यह आंकड़ा पिछले साल 64.74 करोड़ थी. इस तरह इसमें करीब 15 प्रतिशत का इजाफा देखा गया.
बिना किसी प्रोडक्ट की बिक्री के हुआ कमाल
यूपीआई (UPI) के जरिये पेमेंट करना आसान और पूरी तरह फ्री है. इसके बावजूद गूगल-पे (Google Pay) और फोन-पे (PhonePe) ने पिछले साल तक 5,065 करोड़ रुपये से ज्यादा की इनकम की है. डिजिटल दिग्गजों ने बताया बिना किसी प्रोडक्ट की बिक्री के यह कमाल कैसे कर दिखाया? इनकी कमाई के बारे में सोचकर हर कोई हैरान है. इन दोनों पेमेंट ऐप का अनोखा बिजनेस मॉडल ट्रस्ट, स्केल और इनोवेशन पर टिका हुआ है. आइए समझते हैं इस सीक्रेट को-
विस्तार से समझिए रेवेन्यू मॉडल
आइस वीसी की फाउंडिंग पार्टनर मृणाल झवेरी ने पिछले दिनों लिंक्डइन पर शेयर की गई पोस्ट में इनके रेवेन्यू मॉडल को विस्तार से बताया. मृणाल के अनुसार इन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा छोटे किराना स्टोर्स से आता है. फोन-पे जैसे ऐप्स सब्जी, किराना दुकान और चाय आदि की दुकान पर यूज होने वाली वॉयस-ऑपरेटिंग स्पीकर सर्विस से जमकर प्रॉफिट कमा रहे हैं. हर दुकान पर 'फोन-पे पर 60 रुपये प्राप्त हुए' जैसी घोषणा करने वाला यह स्पीकर 100 रुपये महीना किराये पर दिया जाता है.
हर साल 360 करोड़ की कमाई
देशभर में 30 लाख से ज्यादा दुकानों को इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इससे मंथली 30 करोड़ और सालाना 360 करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता है. इस तरीके से न केवल ग्राहक अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि दुकानदार के लिए भी यह काफी उपयोगी साबित हो रहा है. आइए जानते हैं फोन पे (PhonePe) और गूगल पे (Google Pay) की कमाई के दूसरे जरियों के बारे में-
स्क्रैच कार्ड्स
इस तरह की फिनटेक कंपनियों का दूसरा बड़ा सीक्रेट स्क्रैच कार्ड्स हैं, जो ग्राहकों को 12 रुपये के कैशबैक या कूपन के रूप में लुभाते हैं. लेकिन यह ग्राहकों की खुशी का ही नहीं, बल्कि ब्रांड्स के लिए विज्ञापन का जरिया है. ब्रांड्स अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए इन कार्ड्स के लिए पेमेंट करते हैं. इससे गूगल-पे और फोन-पे को डबल फायदा होता है. यह मॉडल एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मशीन की तरह काम कर रहा है.
सॉफ्टवेयर और लोन से नई ऊंचाइयां
इन कंपनियों ने UPI की विश्वसनीयता को सॉफ्टवेयर-ए-ए-सर्विस (SaaS) लेयर में बदल दिया है. छोटे बिजनेसमैन के लिए जीएसटी हेल्प, इनवॉयस मेकर और माइक्रो-लोन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं. UPI का बेसिक ढांचा बस एक आकर्षण था, लेकिन असली बिजनेस सॉफ्टवेयर और फाइनेंशियल सर्विस से आ रहा है. इस मॉडल में ग्राह्य लागत (CAC) शून्य है, जो इसे और प्रभावी बनाता है.