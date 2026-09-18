/UPI MDR: दुकानदार ने चालाकी की तो पड़ेगी भारी: यूपीआई कस्टमर को बचाने के लिए सरकार ने बनाए ये नियम

What is UPI MDR: सरकार ने हाल ही में उठाए गए कदम के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर (MDR) लगाने को मंजूरी दी है. 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इसका भुगतान मर्चेंट को करना होगा. अब इसी क्रम में डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टम के स्टेकहोल्डर्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है. सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि अगले महीने से लागू किया जाने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कस्टर की जेब पर नहीं पड़े.
फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी तैयार कर रही है, जिससे यह नजर रखी जा सके कि कोई भी दुकानदार इस चार्ज का बोझ कस्टमर पर नहीं डाले. आसान भाषा में जानते हैं कि नए नियम से यूपीआई यूजर्स पर क्या असर पड़ने वाला है. नए नियम के अनुसार 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) यूपीआई ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत का MDR लागू होगा. यह फीस कस्टमर की तरफ से नहीं, बल्कि दुकानदारों और मर्चेंट्स की तरफ से दी जाएगी. 75,000 रुपये या इससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन के लिए इस चार्ज की अधिकतम लिमिट 300 रुपये तय है.
सरकार का मकसद डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए एक टिकाऊ रेवेन्यू स्ट्रक्चर तैयार करना है, जबकि रोजमर्रा के छोटे ट्रांजेक्शन और पर्सन-टू-पर्सन पेमेंट पूरी तरह से फ्री बने रहेंगे. सूत्रों के अनुसार फाइनेंस मिनिर्स्टी ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और यूपीआई स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग शुरू कर दी है. इससे यह ध्यान रखा जा सकेगा कि कस्टमर इस कॉस्ट को वह नहीं करें. इस बात की भी चिंता जताई जा रही थी कि कुछ दुकानदार प्रोडक्ट के दाम बढ़ाकर या अलग से चार्ज जोड़कर इस फीस की भरपाई कस्टमर्स से कर सकते हैं.
सरकार का मानना है कि इससे यूपीआई के यूज पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कुल ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का केवल 4 प्रतिशत हिस्सा ही नए नियम से प्रभावित होगा. इसके अलावा, रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेंगे. सरकार की तरफ से उन आरोपों का भी खंडन कर दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि एमडीआर को अमेरिका के दबाव में लाया गया है. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने साफ किया कि एनपीसीआई (NPCI) का सर्कुलर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड को रुपे पर कोई बढ़त नहीं देता है.
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की रिपोर्ट में अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कंपनियों को यूपीआई क्रेडिट ट्रांजेक्शन में बराबरी का मौका नहीं मिलने पर चिंता जताई गई थी. इसको भी भारत सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है. सरकार का कहना है कि इस बदलाव से देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी क्योंकि जिस ट्रांजेक्शन पर असर पड़ना है, वो कुल यूपीआई पेमेंट का बहुत छोटा हिस्सा है. सरकार की पहल से यह साफ हो गया है कि आम आदमी के डिजिटल सफर को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है.