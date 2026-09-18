/UPI MDR: दुकानदार ने चालाकी की तो पड़ेगी भारी: यूपीआई कस्टमर को बचाने के लिए सरकार ने बनाए ये नियम

What is UPI MDR: सरकार ने हाल ही में उठाए गए कदम के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर एमडीआर (MDR) लगाने को मंजूरी दी है. 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर 15 अक्टूबर से लागू हो जाएगा. इसका भुगतान मर्चेंट को करना होगा. अब इसी क्रम में डिजिटल पेमेंट करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) इकोसिस्टम के स्टेकहोल्डर्स और पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है. सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि अगले महीने से लागू किया जाने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कस्टर की जेब पर नहीं पड़े.