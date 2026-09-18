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UPI MDR: दुकानदार ने चालाकी की तो पड़ेगी भारी: यूपीआई कस्टमर को बचाने के लिए सरकार ने बनाए ये नियम

hidden charges on upi payments: सरकार ने पेमेंट एग्रीगेटर्स के साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि नए यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट का बोझ कस्टर पर नहीं पड़े. इसको लेकर नए नियम क्या हैं और आम जनता पर इसका क्या असर होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 18, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:12 PM IST
UPI MDR: दुकानदार ने चालाकी की तो पड़ेगी भारी: यूपीआई कस्टमर को बचाने के लिए सरकार ने बनाए ये नियम
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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