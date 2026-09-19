‘UPI नहीं, सिर्फ कैश’! MDR चार्ज के विरोध में कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला

UPI Payments : उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कई कारोबारियों ने UPI पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के विरोध में अपनी दुकानों के बाहर कैश पेमेंट से जुड़े नोटिस लगाने शुरू कर दिए हैं. इन नोटिसों में ग्राहकों से कहा गया है कि 15 अक्टूबर से UPI भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल नकद भुगतान लिया जाएगा. कारोबारियों का कहना है कि 2,000 रुपये से अधिक के कई लेन-देन उनके कारोबार में आम हैं. ऐसे में प्रस्तावित MDR का खर्च उठाना पहले से कम मार्जिन पर काम कर रहे व्यापारियों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद के विजय नगर, प्रताप विहार, गौशाला फाटक और क्रॉसिंग्स रिपब्लिक समेत कई इलाकों में दुकानों के बाहर ऐसे नोटिस लगाए गए हैं. इनमें लिखा है कि MDR चार्ज के कारण UPI भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा और केवल कैश पेमेंट लिया जाएगा. क्रॉसिंग्स रिपब्लिक स्थित वैष्णवी ज्वेलर्स के मालिक अक्षय कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी दुकान पर ज्वेलरी की खरीदारी आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की होती है. उनका कहना है कि अतिरिक्त भुगतान लागत को वहन करना कारोबार के लिए चुनौती बन सकता है.
एक ब्यूटी पार्लर संचालक शहनाज ने भी MDR को लेकर चिंता जताई. उनका कहना है कि फेशियल जैसी कई सेवाओं की कीमत 2,000 रुपये या उससे अधिक हो सकती है. ऐसे में ग्राहकों को कैश की व्यवस्था करने में परेशानी हो सकती है और इसका असर मांग पर पड़ सकता है. वहीं, विजय नगर के किराना कारोबारी संजय बिंदल ने आशंका जताई कि यदि कुछ दुकानें बड़े भुगतान पर UPI स्वीकार करती रहती हैं और कुछ नहीं, तो ग्राहक दूसरी दुकानों का रुख कर सकते हैं.
वित्त मंत्रालय की 15 सितंबर को जारी जानकारी के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा. यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के स्तर पर लिया जाना प्रस्तावित है. 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. हालांकि, रोजमर्रा के अधिकांश छोटे UPI भुगतान इस दायरे में नहीं आएंगे. 2,000 रुपये तक के P2M UPI लेन-देन, जो कुल P2M वॉल्यूम के 95 प्रतिशत से अधिक हैं, पर MDR शून्य रहेगा यानी किसी दुकान पर 1,500 रुपये का UPI भुगतान करने वाले ग्राहक पर नया MDR चार्ज नहीं लगेगा.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य UPI इकोसिस्टम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को समर्थन देना और बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स तथा UPI ऐप प्रोवाइडर्स जैसे हिस्सेदारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है. सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर अलग से ‘UPI चार्ज’ लगाकर नहीं डाला जाना चाहिए. बैंकों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी इस लागत को ग्राहकों से अलग शुल्क के रूप में न वसूलें.