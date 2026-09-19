‘UPI नहीं, सिर्फ कैश’! MDR चार्ज के विरोध में कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला

वित्त मंत्रालय की 15 सितंबर को जारी जानकारी के मुताबिक, 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI लेन-देन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा. यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम के स्तर पर लिया जाना प्रस्तावित है. 75,000 रुपये या उससे अधिक के लेन-देन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. हालांकि, रोजमर्रा के अधिकांश छोटे UPI भुगतान इस दायरे में नहीं आएंगे. 2,000 रुपये तक के P2M UPI लेन-देन, जो कुल P2M वॉल्यूम के 95 प्रतिशत से अधिक हैं, पर MDR शून्य रहेगा यानी किसी दुकान पर 1,500 रुपये का UPI भुगतान करने वाले ग्राहक पर नया MDR चार्ज नहीं लगेगा.