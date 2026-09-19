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‘UPI नहीं, सिर्फ कैश’! MDR चार्ज के विरोध में कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला

गाजियाबाद के कई कारोबारियों ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेन-देन पर प्रस्तावित MDR के विरोध में 15 अक्टूबर से ‘कैश-ओनली’ भुगतान की घोषणा की है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 19, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:45 PM IST
‘UPI नहीं, सिर्फ कैश’! MDR चार्ज के विरोध में कारोबारियों ने लिया बड़ा फैसला
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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