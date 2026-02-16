Advertisement
trendingNow13111820
Hindi NewsबिजनेसUPI का जलवा! कैश हुआ पीछे; अब सरकार गांव-गांव पहुंचाएगी RuPay कार्ड, जानिए क्या है प्लान?

UPI का जलवा! कैश हुआ पीछे; अब सरकार गांव-गांव पहुंचाएगी RuPay कार्ड, जानिए क्या है प्लान?

फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक, UPI पेमेंट का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है. इसने कैश को पीछे छोड़ दिया है. 50% से अधिक यूजर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन को पसंद कर रहे हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

India Goes Digital: भारत कैशलेस होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है. फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि UPI कैश ट्रांजैक्शन को पीछे छोड़ते हुए सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक, UPI पेमेंट ने कैश को पीछे छोड़ दिया है. 50% से अधिक यूजर्स डिजिटल ट्रांजैक्शन को पसंद कर रहे हैं. साथ ही, RuPay डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए गांवों में टारगेटेड तरीके से काम करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल पेमेंट अब रोजाना के ट्रांजैक्शन में सबसे ऊपर है. 65% UPI यूजर हर दिन कई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं.

डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने 13-14 फरवरी 2026 को हुए चिंतन शिविर के दौरान 'RuPay डेबिट कार्ड और कम कीमत वाले BHIM-UPI (पर्सन-टू-मर्चेंट) ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम का सोशियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस' नाम की रिपोर्ट जारी की है. ये सोशियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस एक बड़े प्राइमरी सर्वे पर आधारित है. इसमें 15 राज्यों के 10,378 जवाब देने वालों को शामिल किया गया था. इस सर्वे में 6,167 यूजर, 2,199 मर्चेंट और 2,012 सर्विस प्रोवाइडर शामिल थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें : चीन की नींद उड़ना तय, एक और बड़ी डील क्रैक करेगा भारत, सुपरपावर समझौते से बदलेगा खेल

इस इवैल्यूएशन से पता चलता है कि अलग-अलग सोशियो-इकोनॉमिक सेगमेंट में डिजिटल पेमेंट को अपनाने में काफी और लगातार बढ़ोतरी हुई है. सर्वे किए गए यूजर्स में UPI ट्रांजैक्शनका सबसे पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है. ये 57% है. जबकि कैश ट्रांजैक्शन 38% है. इसका मुख्य कारण इस्तेमाल में आसानी और तुरंत फंड ट्रांसफर की सुविधा है.

RuPay डेबिट कार्ड पर खास ध्यान देने की जरूरत

रिपोर्ट में RuPay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को मजबूत करने के लिए खास कदम उठाने की जरूरत भी बताई गई है. खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में. 

ये भी पढ़ें : रूस के एक यूटर्न से महा क्रैश होगा सोना,1 लाख के नीचे जाएगा Gold?

 8,200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च 

रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने RuPay डेबिट कार्ड और कम कीमत वाले UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में मदद के लिए FY22 और FY25 के बीच 8,276 करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए गए हैं. इस आवंटन में FY22 में 1,389 करोड़ रुपये, FY23 में 2,210 करोड़ रुपये, FY24 में 3,631 करोड़ रुपये और FY25 में 1,046 करोड़ रुपये शामिल थे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Digital India

Trending news

शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
Tamil Nadu news
तृषा पर विवादित टिप्पणी कर बुरे फंसे तमिलनाडु BJP चीफ, छीछालेदर के बाद बोलें सॉरी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
शुरू हुआ AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत