/UPI पर लग सकता है नया चार्ज! बड़े मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% फीस का प्रस्ताव, ₹2,000 तक भुगतान रहेगा फ्री

UPI Payment Charges : भारत के सबसे लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट सिस्टम UPI को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आ सकता है. रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, NPCI और RBI बैंकों और पेमेंट कंपनियों के साथ UPI के लिए नई फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा कर रहे हैं. इसमें बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर करीब 0.4% चार्ज लगाने का प्रस्ताव शामिल है. हालांकि, अभी इस दर को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और फिलहाल आम ग्राहकों से UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है.
ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब सरकार ने एक दिन पहले स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI ट्रांजैक्शन पर बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चार्ज नहीं लगा सकते. RuPay से किए जाने वाले डेबिट कार्ड पेमेंट भी ऐसे चार्ज से सुरक्षित रहेंगे.
प्रस्तावित फीस मुख्य रूप से Person-to-Merchant (P2M) पेमेंट पर लागू होने की संभावना है यानी दुकानदार, कारोबारी या अन्य मर्चेंट को किए जाने वाले बड़े UPI भुगतान पर चार्ज लगाया जा सकता है. हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाले P2P ट्रांजैक्शन पर ये फीस लागू होने की बात नहीं है.
प्रस्तावित स्ट्रक्चर के तहत इस फीस से मिलने वाले राजस्व को पेमेंट इकोसिस्टम में बांटने पर भी चर्चा चल रही है. एक संभावित मॉडल में 40% हिस्सा बैंकों को, 30% पेमेंट ऐप्स को, 30% पेमेंट एग्रीगेटर्स को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, यह व्यवस्था भी अभी अंतिम नहीं है.
ये संभावित बदलाव संसद द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन के बाद आया है. संशोधन के जरिए नोटिफाइड डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने से जुड़ी पुरानी कानूनी पाबंदी हटा दी गई है. हालांकि, इस संशोधन का मतलब ये नहीं है कि UPI पर तत्काल कोई फीस लागू कर दी गई है.
UPI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए इस बदलाव का असर काफी बड़ा हो सकता है. रायटर्स के मुताबिक, अगस्त में UPI पर 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹29.82 लाख करोड़ रही. जेफरीज का अनुमान है कि बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर फीस लागू होने से पेमेंट इंडस्ट्री के लिए सालाना ₹5,000 करोड़ से ₹10,000 करोड़ तक का अतिरिक्त राजस्व पैदा हो सकता है.
फिलहाल ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं है. अब NPCI, बैंक और पेमेंट कंपनियां यह तय करेंगी कि बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR लागू किया जाए या नहीं. इसकी दर कितनी हो और इससे मिलने वाले राजस्व को पेमेंट इकोसिस्टम में किस तरह बांटा जाए.