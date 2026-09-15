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UPI पर लग सकता है नया चार्ज! बड़े मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% फीस का प्रस्ताव, ₹2,000 तक भुगतान रहेगा फ्री

अगर 0.4% की दर लागू होती है, तो ₹5,000 के मर्चेंट पेमेंट पर ₹20 फीस, ₹10,000 के मर्चेंट पेमेंट पर ₹40 फीस देनी पड़ सकती है. हालांकि, ये सिर्फ उदाहरण हैं और अंतिम फीस अभी तय नहीं हुई है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 15, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:11 PM IST
UPI पर लग सकता है नया चार्ज! बड़े मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% फीस का प्रस्ताव, ₹2,000 तक भुगतान रहेगा फ्री

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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