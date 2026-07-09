आपकी जेब में ही रखा रहेगा मोबाइल! AI से हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, NPCI तैयार कर रहा UAP

UPI New AI Feature: अगर आप भी यूपीआई (UPI) यूज करते हैं तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, डिजिटल पेमेंट के सेक्‍टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक नए प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है. इसके जरिये Agentic AI बेस्‍ड सिस्टम को सुरक्षित तरीके से UPI के जर‍िये पेमेंट करने की अनुमति मिल सकती है. अब देश में ड‍िज‍िटल पेमेंट को और ज्‍यादा स्मार्ट बनाने के लिए यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) पर काम कर रहा है. इसमें AI-एजेंट यूजर की मर्जी से यूपीआई के जरिये बिल पेमेंट से लेकर बाकी छोटे-मोटे लेनदेन कर सकेगा.