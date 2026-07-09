आपकी जेब में ही रखा रहेगा मोबाइल! AI से हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, NPCI तैयार कर रहा UAP

UPI New AI Feature: अगर आप भी यूपीआई (UPI) यूज करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) एक नए प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है. इसके जरिये Agentic AI बेस्ड सिस्टम को सुरक्षित तरीके से UPI के जरिये पेमेंट करने की अनुमति मिल सकती है. अब देश में डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) पर काम कर रहा है. इसमें AI-एजेंट यूजर की मर्जी से यूपीआई के जरिये बिल पेमेंट से लेकर बाकी छोटे-मोटे लेनदेन कर सकेगा.
इस प्रोटोकॉल को एनपीसीआई (NPCI) इंडस्ट्री के साथ मिलकर तैयार कर रहा है. Agentic AI ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होते हैं जो केवल निर्देशों का पालन ही नहीं करते, बल्कि तय लिमिट के अंदर खुद फैसले लेकर कई स्टेप में पूरे होने वाले कामों को भी पूरा कर सकते हैं. इससे AI एजेंट्स का सुरक्षित रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन और वेरिफाइड ट्रांजेक्शन पूरा हो सकेगा. सरकार की तरफ से यह तैयारी डिजिटल पेमेंट को पहले से ज्यादा स्मार्ट बनाने के लिए की जा रही है. इससे लोगों के समय की बचत होगी और डिजिटल पेमेंट पहले से आसान हो सकेगा.
रिपोर्ट के अनुसार एनपीसीआई (NPCI) ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है, जिससे AI एजेंट यूजर्स की पूर्व अनुमति और तय नियमों के बेस पर UPI ट्रांजेक्शन कर सकेंगे. हालांकि फाइनल कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह यूजर्स की सहमति पर ही आधारित होगी. नए प्रोसेस के लिए यूनिफाइड एजेंट प्रोटोकॉल (UAP) नामक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. अगर यह प्लान कामयाब हुआ तो भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जहां नेशनल लेवल पर AI एजेंट्स के जरिये डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी.
नए सिस्टम में यूजर AI एजेंट को पहले से कुछ अधिकार (Delegation) दे सकेगा. AI एजेंट केवल उसी लिमिट के अंदर रहकर भुगतान कर सकेगा, जिनकी अनुमति पहले से दी गई होगी. उदाहरण के लिए-
बिजली, पानी और मोबाइल बिल का भुगतान
ऑनलाइन शॉपिंग
टिकट बुकिंग
सब्सक्रिप्शन का रिन्यूअल
तय लिमिट तक रेगुलर भुगतान
बीएस की रिपोर्ट के अनुसार प्रोटोकॉल को तैयार करने की जिम्मेदारी एनपीसीआई (NPCI) संभाल रहा है. तकनीकी कंपनियों और इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट से भी इसको लेकर सुझाव लिये जा रहे हैं. इस सिस्टम को ऐसा बनाने की कोशिश है कि इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म आसानी से यूज कर सकें. नई व्यवस्था में सबसे पहले AI एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा. इसके बाद उनकी कंफरमेशन होगी और तय नियम के आधार पर पेमेंट करने की अनुमति मिलेगी.
हर AI एजेंट की अलग डिजिटल पहचान
यूजर्स की स्पष्ट सहमति
भुगतान की लिमिट तय करना
टाइम लिमिट बेस्ड अनुमति
ट्रांजेक्शन की पूरी ट्रैकिंग और ऑडिट
ई-कॉमर्स
ट्रैवल और टिकट बुकिंग
फूड डिलीवरी
सब्सक्रिप्शन सर्विस
एंटरप्राइज पेमेंट
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट
जानकारों का मानना है कि Agentic AI और UPI से देश के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को नए लेवल पर ले जाया जा सकता है. इससे रोजमर्रा से जुड़े कई काम ऑटोमेटिक तरीके से पूरे हो सकेंगे और यूजर्स का समय भी बचेगा. हालांकि, इसके लिए सिस्टम बेहद मजबूत और पारदर्शी होना जरूरी है. फिलहाल NPCI की तरफ से इस प्रोटोकॉल को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यदि इसे मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में AI बेस्ड डिजिटल असिस्टेंट केवल सुझाव ही नहीं देंगे, बल्कि यूजर की तरफ से अनुमति दिये जाने के बाद UPI पेमेंट भी कर सकेंगे.
योजना की खासियत यह होगी कि इसे लागू करने के लिए मौजूदा यूपीआई सिस्टम में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं करना पड़ेगा. नया प्रोटोकॉल मौजूदा पेमेंट प्रोसेस के साथ काम करेगा. इसका सीधा सा मतलब हुआ कि लोग पहले की तरह यूपीआई यूज करते रहेंगे. AI एजेंट्स के लिए एक्स्ट्रा फीचर अलग से जोड़ा जाएगा. इससे नई तकनीक यूज करना आसान हो जाएगा और मौजूदा डिजिटल स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.