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आपकी जेब में ही रखा रहेगा मोबाइल! AI से हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, NPCI तैयार कर रहा UAP

NPCI: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से नए प्रोटोकॉल पर काम क‍िया जा रहा है. इसके तहत Agentic AI बेस्‍ड सिस्टम को सुरक्षित तरीके से UPI के जर‍िये पेमेंट करने की अनुमति मिल सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:01 AM IST
आपकी जेब में ही रखा रहेगा मोबाइल! AI से हो जाएगा यूपीआई पेमेंट, NPCI तैयार कर रहा UAP
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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