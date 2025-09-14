Gpay,फोनपे, Paytm से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर से बदल रहे हैं UPI ट्रांजैक्शन के नियम
Gpay,फोनपे, Paytm से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर से बदल रहे हैं UPI ट्रांजैक्शन के नियम

नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज ऐसा बढ़ा की लोग कैश रखना भूल गए है. स्मार्टफोन में पेमेंट की सुविधा मिलने के बाद से लोगों के लिए ट्रांजैक्शन, लेनदेन आसान हो गया है. सरकार की ओर से भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई फैसिलिटी, नए बदलाव किए जाते हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:04 AM IST
Gpay,फोनपे, Paytm से पेमेंट करने वालों के लिए जरूरी खबर, 15 सितंबर से बदल रहे हैं UPI ट्रांजैक्शन के नियम

UPI Payment: नोटबंदी के बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज ऐसा बढ़ा की लोग कैश रखना भूल गए है. स्मार्टफोन में पेमेंट की सुविधा मिलने के बाद से लोगों के लिए ट्रांजैक्शन, लेनदेन आसान हो गया है. सरकार की ओर से भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई फैसिलिटी, नए बदलाव किए जाते हैं. ऐसा ही एक बदलाव UPI ट्रांजैक्शन के साथ 15 सितंबर को होने वाला है.  

UPI का नया नियम 15 सितंबर से

पिछले महीने अगस्त में भी UPI के नियमों में कई बदलाव हुए थे, अब 15 सितंबर से एक बार फिर से यूपीआई पेमेंट के नियम में बदलाव कर दिए हैं.  नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए होने वाले बड़े डिजिटल पेमेंट को भी आसान बनाने के लिए निय़मों में बदलाव किया है,. एनपीसीआई ने यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है.  रुला रहा महंगा सोना, कीमत गिरने का कर रहे हैं इंतजार? जान लीजिए साल 2025 में कहां जाकर रूकेगा गोल्ड का भाव, छूट के बाद भी खरीदार गायब

यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ेगी 

एनपीसीआई ने घोषणा की है कि 15 सितबंर 2025 से यूपीआई लेनेदेन की नई लिमिट लागू हो जाएगी. जिसके मुताबिक पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट को बढ़ाया दिया गया है. यानी यूपीआई के जरिए अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरने हैं या लोन की ईएमआई भरते हैं, या  मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं तो अब आपकी पेमेंट लिमिट बढ़ गई है.15 सितंबर से आप ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए  24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे . 12 अन्य कैगेटरी के लिए भी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ रही है. 

5 लाख तक का लेनेदेन 

15 सितंबर से आप यूपीआई के जरिए पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M में 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे. हालांकि क्रेडिट कार्ड के लिए 24 घंटे की लिमिट होगी. पेमेंट लिमिट बढ़ाकर बड़े मूल्य के लेनदेन को आसान बनाया है. हालांकि  पर्सन-टू-पर्सन ट्रांजैक्शन यानी दोस्तों, रिश्तेदारों को पैसा भेजने की लिमिट अभी भी 1 लाख रुपये ही होगा, उसपर कोई असर नहीं होगा .  

क्या होगा फायदा  

लिमिट बढ़ने से PhonePe, Gpay, Paytm से आप बड़े पेमेंट कर सकेंगे.  निवेश से लेकर बीमा भुगतान यूपीआई के जरिए हो जाएगा.  इससे कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा.  15 सितंबर से कैपिटल मार्केट में यूपीआई के जरिए 5 लाख तक का निवेश कर सकेंगे, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और टैक्स पेमेंट में 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन आसान हो जाएगा. ट्रैवल बुकिंग में 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिसकी रोजाना की लिमिट 10 लाख तक होगी.  क्रेडिट कार्ड का एक बार में 5 लाख तक का बिल भल सकेंगे, रोजाना की लिमिट 6 लाख रुपये तक पेमेंट की होगी. इसी तरह से लोन की ईएमआई 5 लाख रुपये प्रति ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम 10 लाख रुपये रोजाना हो जाएगा. इसके अलावा जूलरी खरीदारी, टर्म डिपॉजिट जैसे लेनेदेन आसान हो जाएंगे. 

