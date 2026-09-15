/रोजमर्रा के पेमेंट से लेकर दुकानदार तक पर क्या असर पड़ेगा? 2000 के UPI पेमेंट पर नए नियम से जुड़े हर सवाल का जानिए जवाब

UPI Payments : UPI को लेकर सरकार की तरफ से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है. इस नए नियम के मुताबिक, आम नागरिकों के सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेंगे, चाहे रकम कितनी भी हो. सरकार ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट्स (P2M) पर 0.4% चार्ज लगेगा. इसका सीधा असर केवल बड़े कारोबारियों पर ही पड़ेगा. देश में UPI पेमेंट को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या अब 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा? आइए आसान सवाल-जवाब में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है?