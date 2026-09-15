/रोजमर्रा के पेमेंट से लेकर दुकानदार तक पर क्या असर पड़ेगा? 2000 के UPI पेमेंट पर नए नियम से जुड़े हर सवाल का जानिए जवाब

UPI Payments : UPI को लेकर सरकार की तरफ से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है. इस नए नियम के मुताबिक, आम नागरिकों के सभी पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांजैक्शन पहले की तरह पूरी तरह फ्री रहेंगे, चाहे रकम कितनी भी हो. सरकार ने साफ कर दिया है कि 2,000 रुपये से अधिक के मर्चेंट पेमेंट्स (P2M) पर 0.4% चार्ज लगेगा. इसका सीधा असर केवल बड़े कारोबारियों पर ही पड़ेगा. देश में UPI पेमेंट को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या अब 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज देना पड़ेगा? आइए आसान सवाल-जवाब में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है?
सवाल 1: UPI का नया नियम क्या है?
NPCI के नए फैसले के तहत कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट यानी P2M पेमेंट पर MDR लागू किया जाएगा. ₹2,000 से अधिक के पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% की दर से MDR लिया जा सकता है. ये नियम 15 अक्टूबर से प्रभावी होने की बात कही गई है.
सवाल 2: क्या ₹2,000 से ज्यादा UPI पेमेंट करने पर ग्राहक से एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा?
सीधे तौर पर नहीं. MDR एक मर्चेंट-साइड शुल्क है यानी इसका भुगतान कारोबारी या दुकानदार की तरफ से किया जाएगा. ग्राहक अगर किसी दुकान पर ₹5,000 का सामान खरीदकर UPI से भुगतान करता है, तो सामान्य तौर पर उससे ₹5,000 के ऊपर अलग से 0.4% जोड़कर भुगतान कराने का नियम नहीं बताया गया है.
अगर किसी पात्र ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR लागू होता है, तो रकम के हिसाब से इसे ऐसे समझ सकते हैं:
₹2,500 के पेमेंट पर करीब ₹10
₹5,000 के पेमेंट पर करीब ₹20
₹10,000 के पेमेंट पर करीब ₹40
₹25,000 के पेमेंट पर करीब ₹100
₹50,000 के पेमेंट पर करीब ₹200
यानी ट्रांजैक्शन जितना बड़ा होगा, MDR की रकम भी उतनी बढ़ेगी.
सवाल 4: क्या बहुत बड़े पेमेंट पर MDR की कोई अधिकतम सीमा है?
हां. NPCI के मुताबिक ₹75,000 या उससे अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR की अधिकतम सीमा प्रति ट्रांजैक्शन ₹300 रखी जाएगी. इसका मतलब यह हुआ कि 0.4% की गणना ₹75,000 पर ₹300 तक पहुंचने के बाद उससे ऊपर अतिरिक्त MDR नहीं बढ़ेगा.
सवाल 5: क्या हर दुकानदार को ये चार्ज देना होगा?
नहीं, ऐसा नहीं है. NPCI ने छोटे कारोबारियों के लिए जीरो MDR की व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है. P2PM कैटेगरी में आने वाले ऐसे विक्रेता, जिनके खाते में UPI के जरिए हर महीने ₹1 लाख से कम प्राप्त होते हैं. अनिवार्य जीरो MDR का लाभ उठा सकेंगे. इसका फायदा छोटे दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और कई स्थानीय कारोबारियों को मिल सकता है.
सवाल 6: छोटे दुकानदारों पर इसका क्या असर पड़ेगा?
अगर कोई छोटा दुकानदार P2PM कैटेगरी में आता है और उसकी UPI रिसीट निर्धारित सीमा के भीतर हैं, तो उसके लिए MDR लागू नहीं होगा यानी हर छोटे दुकानदार को यह सोचने की जरूरत नहीं है कि ₹2,000 से ऊपर का हर UPI भुगतान उसके लिए चार्जेबल हो जाएगा. असल असर इस बात पर निर्भर करेगा कि कारोबारी किस कैटेगरी में आता है और उसके UPI रिसीट का मासिक स्तर कितना है.
सवाल 7: किन खास सेक्टरों के लिए अलग नियम है?
NPCI ने कुछ विशेष मर्चेंट कैटेगरी के लिए अलग फिक्स्ड MDR का प्रावधान बताया है. रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कैटेगरी में ₹2,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर प्रति ट्रांजैक्शन ₹5 का फिक्स्ड MDR लागू होगा. इसलिए इन सेक्टरों में 0.4% वाली सामान्य दर के बजाय तय शुल्क की व्यवस्था होगी.
सवाल 8: MDR आखिर होता क्या है?
MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले कारोबारी से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाता है. सरल भाषा में समझें तो जब ग्राहक किसी व्यापारी को डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उस पेमेंट को प्रोसेस करने में बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे सिस्टम शामिल होते हैं. MDR इसी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा शुल्क है.
सवाल 9: NPCI MDR क्यों लागू कर रहा है?
NPCI का तर्क है कि MDR से मिलने वाला पैसा UPI सिस्टम के भीतर ही इस्तेमाल किया जाएगा. इस रकम का इस्तेमाल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नए फीचर और तकनीक विकसित करने, साइबर सिक्योरिटी बेहतर करने और कस्टमर सर्विस में निवेश जैसे कामों में किया जा सकता है यानी इसका उद्देश्य केवल शुल्क जुटाना नहीं, बल्कि UPI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उसके पूरे सिस्टम को मजबूत करना भी बताया गया है.
सवाल 10: क्या UPI पेमेंट फिर से महंगा होने वाला है?
फिलहाल, इसे इस तरह समझना सही नहीं होगा कि हर UPI पेमेंट पर ग्राहक से चार्ज लिया जाएगा. नया MDR मुख्य रूप से पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन से संबंधित है. इसलिए आम ग्राहक के लिए UPI इस्तेमाल करने की लागत और दुकानदार के लिए पेमेंट स्वीकार करने की लागत को अलग-अलग समझना जरूरी है.
सवाल 11: इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा?
इसका असर मुख्य रूप से उन कारोबारियों पर पड़ सकता है जो नए MDR नियम के दायरे में आते हैं और जिनके UPI से प्राप्त होने वाले पेमेंट अपेक्षाकृत बड़े हैं. वहीं, छोटे कारोबारी जो P2PM कैटेगरी और जीरो MDR की शर्तों के भीतर आते हैं, उन्हें राहत मिलती रहेगी.