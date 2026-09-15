/2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम; ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा सीधा बोझ

NPCI का कहना है कि UPI अब बेहद बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है. हर महीने अरबों लेनदेन को संभालने के लिए सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंडविड्थ, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था और तकनीकी सहायता पर भारी खर्च होता है. उद्योग के अनुमानों के मुताबिक UPI के संचालन की वार्षिक लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. अभी तक डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी पर काफी निर्भरता रही है. NPCI का कहना है कि नया MDR मॉडल UPI के लिए अधिक टिकाऊ और स्थायी कारोबारी व्यवस्था बनाने में मदद करेगा.