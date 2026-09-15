/2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा 0.4% MDR, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम; ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा सीधा बोझ

UPI Payments : UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI के पर्सन-टू-पर्सन लेनदेन के लिए नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) फ्रेमवर्क की घोषणा की है. ये नया फ्रेमवर्क 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा. नए नियम के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा P2M UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लगाया जाएगा. हालांकि, ये शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसका भुगतान व्यापारी को करना होगा.
NPCI के मुताबिक, 2,000 रुपये तक के P2M UPI लेनदेन पर MDR शून्य ही रहेगा. ऐसे छोटे लेनदेन UPI के कुल P2M वॉल्यूम का 95 प्रतिशत से अधिक हैं यानी रोजमर्रा में होने वाले अधिकांश छोटे UPI भुगतान इस नए शुल्क के दायरे से बाहर रहेंगे. इसके अलावा पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांसफर भी मुफ्त रहेंगे.
नए फ्रेम वर्क को उदाहरण से समझें तो:
3,000 रुपये के भुगतान पर 0.4% के हिसाब से 12 रुपये MDR,50,000 रुपये के भुगतान पर 200 रुपये MDR,75,000 रुपये या उससे अधिक के लेनदेन पर MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी. इसलिए 1 लाख रुपये के UPI भुगतान पर 400 रुपये की जगह अधिकतम 300 रुपये MDR लगेगा.
National Payments Corporation of India (NPCI): A revised UPI Merchant Discount Rate (MDR) framework will take effect on select merchant (P2M) transactions starting October 15, 2026, while keeping UPI completely free of cost for consumers and all transactions up to ₹2,000. Under… pic.twitter.com/F7oFn8bhdL
— ANI (@ANI) September 15, 2026
NPCI ने स्पष्ट किया है कि MDR व्यापारी द्वारा वहन किया जाएगा और इसे ग्राहक पर नहीं डाला जा सकेगा यानी UPI से भुगतान करने वाले ग्राहक को अलग से कोई UPI ट्रांजैक्शन फीस या प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं देना होगा. मसलन, अगर किसी वस्तु की कीमत 3,000 रुपये है और ग्राहक UPI से भुगतान करता है, तो ग्राहक से 3,000 रुपये ही लिए जाएंगे. MDR का खर्च व्यापारी को उठाना होगा.
नए फ्रेमवर्क में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए रियायती MDR दरें भी रखी गई हैं. रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन जैसे क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर सामान्य 0.4 प्रतिशत की जगह 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू होगा. वहीं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और सिक्योरिटीज डीलर जैसे पूंजी बाजार से जुड़े भुगतान पर 0.02 प्रतिशत MDR लगेगा, इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी.
छोटे व्यापारियों को भी नए नियम में सुरक्षा दी गई है. P2PM श्रेणी के छोटे व्यापारी, जिनमें UPI QR के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये तक भुगतान प्राप्त करने वाले विक्रेता शामिल हैं. MDR से सुरक्षित रहेंगे.
NPCI का कहना है कि UPI अब बेहद बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा है. हर महीने अरबों लेनदेन को संभालने के लिए सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंडविड्थ, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था और तकनीकी सहायता पर भारी खर्च होता है. उद्योग के अनुमानों के मुताबिक UPI के संचालन की वार्षिक लागत करीब 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. अभी तक डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रोत्साहन और सब्सिडी पर काफी निर्भरता रही है. NPCI का कहना है कि नया MDR मॉडल UPI के लिए अधिक टिकाऊ और स्थायी कारोबारी व्यवस्था बनाने में मदद करेगा.