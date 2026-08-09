/UPI से पेमेंट करने से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें, यहां हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब

UPI Payments : UPI आज भारत में डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान और लोकप्रिय माध्यम बन चुका है. लेकिन, UPI ट्रांजैक्शन पर संभावित चार्ज को लेकर लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच पेमेंट्स कॉउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने UPI से जुड़े चार्ज को लेकर स्थिति स्पष्ट की है.
PCI के मुताबिक, UPI लॉन्च होने के बाद से ही उपभोक्ताओं के लिए फ्री रहा है और फिलहाल छोटे व्यापारियों, जैसे किराना दुकानदारों, से भी UPI पेमेंट स्वीकार करने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाता. ऐसे में आइए जानते हैं UPI चार्ज से जुड़े 6 अहम सवालों के जवाब.
PCI के मुताबिक, 2016 में लॉन्च होने के बाद से UPI उपभोक्ताओं के लिए फ्री रहा है. भारतीय यूजर्स बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं.
PCI ने कहा कि छोटे व्यापारियों (जिसमें किराना दुकानदार भी शामिल हैं) को UPI पेमेंट स्वीकार करने के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) चार्ज नहीं देना पड़ता है. काउंसिल के मुताबिक, छोटे व्यापारियों को सुरक्षित रखना भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की ग्रोथ का अहम हिस्सा है.
PCI के अनुसार, UPI एक नए पेमेंट प्लेटफॉर्म से विकसित होकर दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन चुका है. ट्रांजैक्शन की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ अब सवाल यह है कि अरबों सुरक्षित ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक कैसे फंड किया जाए, जबकि उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ भी न पड़े.
PCI के मुताबिक, पिछले करीब एक दशक से बैंक, पेमेंट कंपनियां, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मिलकर UPI के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, इनोवेशन और कस्टमर सपोर्ट में निवेश कर रहे हैं.
फिलहाल उपभोक्ताओं के लिए UPI पेमेंट पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है. हालांकि, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने में साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी और कस्टमर सपोर्ट जैसी कई लागतें शामिल होती हैं. PCI के अनुसार, इन लागतों को फिलहाल बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे इकोसिस्टम के अन्य प्रतिभागी वहन करते हैं.
PCI ने स्पष्ट किया है कि जहां भी मर्चेंट सर्विस चार्जेज लागू होते हैं. वे व्यापारियों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच होने वाली व्यावसायिक व्यवस्था का हिस्सा हैं. ऐसे चार्ज का यह मतलब नहीं है कि उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने के लिए अलग से पैसे देने होंगे.