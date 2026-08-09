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UPI से पेमेंट करने से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें, यहां हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब

पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि उपभोक्ता और छोटे व्यापारी बिना किसी ट्रांजैक्शन चार्ज के UPI का इस्तेमाल जारी रख सकेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 09, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:16 PM IST
UPI से पेमेंट करने से पहले जान लें ये 6 जरूरी बातें, यहां हर सवाल का मिलेगा आसान जवाब
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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