नवंबर में UPI ट्रांजैक्शन में 32 प्रतिशत का शानदार उछाल, 20 अरब से ज्यादा का लेनदेन

UPI Transactions Record: द‍िसंबर महीने की शुरुआत के साथ नवंबर महीने के यूपीआई (UPI) से जुड़े आंकड़े भी जारी हो गए. नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंड‍िया (NPCI) की तरफ से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल नवंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन में एनुअल बेस पर 32 प्रतिशत का शानदार उछाल दर्ज किया गया. बीते महीने कुल 20.47 अरब यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए. इसी के साथ, नवंबर महीने में 26.32 लाख करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन दर्ज किए गए, जो कि बीते साल की समान अवधि के मुकाबले 22 प्रतिशत के उछाल को दर्शाता है. इसके अलावा, बीते महीने एवरेज डेली ट्रांजैक्शन काउंट भी 682 मिलियन रहे. एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 87,721 करोड़ रुपये रहे.

सालाना बेस पर 16 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई

इससे पहले अक्टूबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 20.70 अरब दर्ज की गई थी, जो कि प‍िछले साल की समान अवधि के मुकाबले 25 प्रतिशत की तेजी थी. इसी तरह, अक्टूबर में कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन अमाउंट में सालाना बेस पर 16 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई थी, जो कि बढ़कर 27.28 लाख करोड़ रुपए हो गए थे. एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से इमिडिएट पेमेंट सर्विस (IMPS) के आंकड़े भी जारी किए गए हैं.

ट्रांजैक्शन का कुल अमाउंट 6.15 लाख करोड़ रहा

हाल‍िया डेटा के अनुसार, नवंबर महीने में आईएमपीएस (IMPS) के जरिये कुल 369 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए और ट्रांजैक्शन का कुल अमाउंट 6.15 लाख करोड़ रुपये रहा. आईएमपीएस (IMPS) ट्रांजैक्शन अमाउंट में बीते साल की समान अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. आईएमपीएस के जरिये एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 12.30 मिलियन दर्ज किया गया और एवरेज डेली ट्रांजैक्शन अमाउंट 20,506 करोड़ रुपये रहा.

एनपीसीआई ने UPI को साल 2016 में क‍िया लॉन्च

यूपीआई (UPI) को एनपीसीआई (NPCI) की तरफ से 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसने देश में लोगों के पैसे भेजने और प्राप्त करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है. यूपीआई यूजर के सभी बैंक अकाउंट को एक ही मोबाइल ऐप पर एक साथ लाता है. केवल एक टैप पर पैसे भेजने की यह सुविधा हर किसी को पसंद आती है. यूपीआई भारत को कैश और कार्ड-बेस्ड पेमेंट से अलग डिजिटल-फर्स्ट इकोनॉमी की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. (IANS)