UPI का महारिकॉर्ड, अमेरिका की आबादी से ज्यादा एक दिन में ट्रांजेक्शन, लगाई 114 फीसदी की छलांग
यूपीआई पेमेंट में लगातार तेजी जारी है. यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें जारी है. अगर आंकड़ों को देखें तो भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक दिन में अमेरिका की आबादी से दोगुना ज्यादा का लेनदेन किया है.

|Last Updated: Aug 13, 2025, 03:30 PM IST
UPI Payment: यूपीआई पेमेंट में लगातार तेजी जारी है. यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें जारी है. अगर आंकड़ों को देखें तो भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक दिन में अमेरिका की आबादी से दोगुना ज्यादा का लेनदेन किया है. अमेरिका की आबादी लगभग 341.2 मिलियन थी, जबकि 2 अगस्त  को भारत में एक दिन के भीतर  707 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शंस हुए, यानी अमेरिकी की कुल अबादी से ज्यादा.  

 UPI ट्रांजैक्शन 114 फीसदी उछला  

हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, यूपीआई ट्रांजैक्शन वित्त वर्ष 2017-18 में 114 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 18,587 करोड़ हो गए. इसी अवधि के दौरान, ट्रांजैक्शन का मूल्य 1.10 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपए हो गया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि जुलाई 2025 में यूपीआई ने एक और उपलब्धि हासिल की, जब पहली बार एक महीने में 1,946.79 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए.  

कितना हो रहा यूपीआई से लेनदेन 

देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा वित्त वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 22,831 करोड़ हो गई है, जो 41 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ रही है. राज्य मंत्री ने कहा कि इसी अवधि के दौरान, लेनदेन का मूल्य 1,962 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3,509 लाख करोड़ रुपए हो गया है. राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में ऋण अनुशासन, जिम्मेदारी से ऋण देने, बेहतर प्रशासन, टेक्नोलॉजी अपनाने और सहकारी बैंकों के उचित विनियमन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए कई उपाय किए हैं. आईएएनएस

