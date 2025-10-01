UPI Transaction Charge: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने द्व‍िमास‍िक समीक्षा बैठक एमपीसी (MPC) के दौरान ब्‍याज दर घटाने का फैसला नहीं क‍िया. आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत पर ही बरकरार रखा. इस बीच केंद्रीय बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ क‍िया क‍ि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर क‍िसी तरह का चार्ज लगाने का प्रस्ताव फिलहाल नहीं है. दरअसल, प‍िछले द‍िनों आरबीआई गवर्नर की तरफ से कही गई बात का यह आशय न‍िकाला गया था क‍ि वो द‍िन दूर नहीं जब यूपीआई से ट्रांजेक्‍शन करने पर आपको चार्ज देना होगा. हालांक‍ि इसके बाद सरकार ने इस तरह की क‍िसी भी प्‍लान‍िंग को खार‍िज कर द‍िया था.

यूपीआई के ऑपरेशंस में सरकार का खर्चा हो रहा

लेक‍िन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था क‍ि यूपीआई के ऑपरेशंस में सरकार का खर्चा होता है. ऐसे में इसे लंबे समय तक फ्री सर्व‍िस के तौर पर देना मुमक‍िन नहीं है. इसके बाद यह खबर मीड‍िया की सुर्ख‍ियों में छा गई थी. एमपीसी के ऐलान के दौरान 1 अक्‍टूबर को जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने यूपीआई पर संभावित शुल्क के बारे में पूछा तो उन्‍होंने कहा, 'यूपीआई पर फीस लगाने का क‍िसी तरह का प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है.' प‍िछले कुछ सालों में यूपीआई ट्रांजेक्‍शन की संख्या तेजी से बढ़ी है. अगस्त 2025 में 20 अरब से ज्यादा ट्रांजेक्‍शन हुए, जो क‍ि पिछले साल से 34% ज्यादा हैं.

लागत किसी न किसी को तो बर्दाश्‍त करनी ही होगी

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूपीआई आसान, सस्‍ता, सुरक्षित और टिकाऊ होना जरूरी है. अभी सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है, इसलिए यह सर्व‍िस फ्री है. लेकिन उन्होंने फ‍िर से चेतावनी दी कि सिस्टम चलाने की लागत किसी न किसी को तो वहन करनी ही होगी. वो चहे सामूहिक रूप से हो या पर्सनली हो. 'मैंने कभी नहीं कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा. उन्‍होंने कहा, इसकी सर्व‍िस के बदले लागत चुकानी पड़ेगी ताकि यह लंबे समय तक चले. इससे पहले अगस्त 2025 में उनके बयान से यूपीआई यूज करने पर चार्ज लगने की अफवाह थी. लेकिन अब उन्होंने साफ कर द‍िया क‍ि कोई भी बदलाव तुरंत लागू नहीं क‍िया जाएगा.

पेमेंट नहीं होने पर दूर से ही बंद हो सकेगा मोबाइल फोन

मल्होत्रा ने यह भी बताया कि आरबीआई क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल के डिफॉल्ट होने पर दूर से लॉक करने के प्रपोजल की जांच कर रहा है. अगर उधार लेने वाला ईएमआई का भुगतान नहीं करता तो बैंक दूर से ही फोन बंद कर सकेंगे. ड‍िप्‍टी गवर्नर एम राजेश्‍वर राव ने कहा क‍ि इसको लेकर जांच चल रही है. एमपीसी का ऐलान क‍िये जाने के बाद गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता आरबीआई की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. उन्होंने कारोबार करने की आसानी और नियमों में ढील देने के कई उपाय बताए.